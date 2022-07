Passiruuhkat laantunevat alkusyksystä – ruuhkan tilanne nyt: "Pahin tilanne Helsingissä ja Tikkurilassa"

Tilannetta on alkukesän jälkeen auttanut se, että poliisissa on siirretty lisäkäsiä ja lisätunteja passiasioiden hoitamiseen, kertoo Poliisihallituksen ylitarkastaja Mika Hansson.

Isoin syy pullisteleviin passijonoihin on Hanssonin mukaan korona-ajan vaikutus. Osalla suomalaista passi on päässyt vanhentumaan, kun korona-aikana ei ole haluttu tai voitukaan matkustaa ulkomaille.

Riittääkö pelkkä nettihakemus?

– Elokuusta 2021 lähtien myös henkilökortteihin on tallennettu Suomessa sormenjäljet. Jos olet kuuden viime vuoden aikana käynyt tunnistuksessa passia tai henkilökorttia varten ja sormenjälkesi on sinä aikana otettu talteen, todennäköisesti saat passin ja henkilökortin käymättä poliisiasemalla.

Henkilökortilla muihin EU-maihin

– On lisäksi hyvä muistaa, että jos sinulla on voimassa oleva henkilökortti ja matkustelet muihin EU-maihin, ei ole passijonojen ruuhkaisena aikana mitään syytä lähteä hakemaan passia, Hansson sanoo.

"Uusimisvelka" on pienentynyt

Voimassa olevia passeja on Suomessa nyt runsaat 3,5 miljoona. Niitä on liki 300 000 vähemmän kuin joulukuussa 2019. Passien "uusimisvelka" on pienentynyt tänä keväänä noin 40 000:lla per kuukausi.