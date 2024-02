Turussa seuraava passiaika heinäkuussa – taustalla viisi vuotta sitten tehty sääntömuutos

Taustalla sääntömuutos

Pankkitunnuksilla, joissa on e-tunniste, voi tunnistautua viranomaisten, kuten Kelan ja Verohallinnon palveluihin.

Henkilökortin voimassaoloaika on viisi vuotta, joten tämänhetkinen ruuhkatilanne johtuu pitkälti siitä, että suuri joukko suomalaisia uusi henkilökorttejaan juuri nyt.

Vuoden 2021 elokuusta lähtien henkilökortin uusiminen on vaatinut asiointia poliisiasemalla, koska henkilökortteihin tallennetaan myös sormenjäljet.

Talviloma pidensi jonoja

Asiointi poliisiasemilla on mahdollista myös ilman etukäteen tehtyä ajanvarausta – joskin tällöin asiakkaan on varauduttava jonottomaan. Talvilomaviikolla jonottajia on ollut poikkeuksellisen paljon.