Ivalon info koronavirusepäilystä hetki hetkeltä: "Mahdollisuus yksi miljoonasta" – näytteiden tuloksia odotetaan alkuillasta, paikallisille ei syytä jakaa hengityssuojia

Kello 13.49: Kiinalaisperhe oli itse valveutunut koronaviruksen tilanteesta Wuhanissa ja ilmoittautui terveyskeskukseen.



– Toivotaan, että kyseessä oli väärä hälytys, Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine kertoo.

Kello 13.48, johtava lääkäri Outi Liisanantti: Tiedämme, mitä kautta Norjasta kiinalaisperhe on tullut Suomeen. He ovat tulleet maateitse, mutta emme voi kertoa yksityiskohtaisia tietoja, koska emme halua tässä tilanteessa lietsoa paniikkia. Jos tilanne sitä vaatii, olemme yhteydessä norjalaisviranomaisiin. Norjan viranomaiset ovat olleet jo yhteydessä THL:ään.



Kello 13.47: Me emme jaa terveyskeskuksista paikallisille asukkaille hengityssuojaimia. Hyvä käsihygienia ja hihaan yskiminen ovat parhaita tapoja taudeilta suojautumiseksi. Korostan, ettei nyt ole syytä paniikkiin, Liisanantti tähdentää vielä. Patjojen ja muun hätämajoituksen hankkiminen on kartoitettu.



Kello 13.46: Pandemian tai muiden isojen tautiaaltojen hoitamiseksi suunnitelmat Suomessa ovat ajan tasalla, Liisanantti vastaa ulkomaalaistoimittajan kysymykseen.



Kello 13.44: Tänne on tällä hetkellä turvallista tulla, sekä johtava lääkäri Liisanantti että kunnanjohtaja Laine korostavat. Valmius myös pandemian puhkeamiseen on kunnossa alueen isoissa sairaaloissa.



Kello 13.42: Liisananttin mukaan matkanjärjestäjät ovat olleet heihin yhteydessä tietääkseen, kuinka mahdollista tartuntaa voi ehkäistä. Liisanantti korostaa, että liikkeellä on paljon hengitystieinfektioita ja niiltä kannattaa suojautua normaalin ohjeistuksen mukaan.



Kello 13.40: Lapissa on parhaillaan paljon turisteja kiinasta Kiinan uuden vuoden takia. Outi Liisanantin mukaan kiinalaisia voi olla jopa satoja. Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laineen mukaan tarkkaa lukemaa ei kuitenkaan ole tiedossa. Hotelleja ja muita yrityksiä on informoitu tarkkailemaan, jos Wuhanista tai lähialueilta tulleilta havaitaan flunssaoireita.



Kello 13.38: Lääkäri Outi Liisanantin mukaan terveyskeskuksen henkilöstö on pärjännyt tilanteessa loistavasti – vaikka resursseja on rajallisesti. Resursseja on mahdollista saada myös lisää.



Kello 13.36: Jos kiinalaispotilaiden näyte on positiivinen koleraviruksesta, otamme yhteyden THL:ään. Jos negatiivinen, heitä ei ole syytä pitää terveyskeskuksessa, kuntonsa on sen verran hyvä. Tulosten saamiseen asti perhe on terveyskeskuksen eristyshuoneessa.



Kello 13.35: Muut mahdolliset altistuneet on rajattu pois, lääkäri Liisanantti jatkaa. Toistaiseksi on turha lisätä hysteriaa. Toimimme sen ohjeen mukaan, että potilas eristetään, jos hän on ollut kahden viikon aikana Wuhanin alueella, kuumetta on yli 38 astetta ja potilaalla on hengitystieinfektio-oireita.

Kello 13.33: Kiinalaispotilaiden näytteiden tulokset saadaan THL:ltä Helsingistä noin kello 18, Liisanantti kertoo.

Kello 13.32: Mahdollisuus Kiinan koronavirustartuntaan on yksi miljoonasta, kuvailee johtava lääkäri Outi Liisanantti Inarin kunnan terveyskeskuksesta.



Kello 13.24: Kaksi Wuhanista saapunutta kiinalaista hakeutui myöhään torstaina Ivalon terveyskeskuksen päivystykseen flunssaoireiden vuoksi, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.



Hänen mukaansa potilaista on otettu aamulla koronavirusnäytteet, jotka ovat lähteneet Helsinkiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) analysoitaviksi.



Ylen mukaan kiinalaisperhe saapui Suomeen Norjan kautta. Broas sanoo, että he ovat olleet Lapissa jo muutaman päivän.



Ivalossa flunssaoireiden takia hoitoon hakeutuneet kiinalaiset ovat isä ja poika. Asiasta kertoo STT:lle johtava lääkäri Outi Liisanantti Inarin kunnan terveyskeskuksesta. Liisanantti sanoo, että potilaat ovat hakeutuneet hoitoon hyvin lieväoireisina.

He ovat tällä hetkellä eristettynä. Perheen äiti on johtavan lääkärin mukaan erinomaisessa kunnossa. Hänkin on sisällä terveyskeskuksessa ja karanteenissa.

– Hän on nyt täällä meillä ihan sen takia, ettei nyt ole sitten mahdollinen tartuttaja, Liisanantti sanoo.

Kaikki kolme ovat sijoitettuna samaan huoneeseen, koska terveyskeskuksessa on Liisanantin mukaan vain yksi hyvä eristyshuone.

Liisanantti ei kerro, minkä ikäisistä kiinalaisista on kyse.