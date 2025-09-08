Liigaviikko hämmästelee Ilveksen strategiaa SM-liigassa – "Näyttää niin hölmöltä"

Liigaviikko laittoi syksyn avausjaksossaan jääkiekon SM-liigan seurat paremmuusjärjestykseen ensi tiistaina käynnistyvän runkosarjan osalta. Tässä artikkelissa ja yllä olevalla videolla pureudutaan sijoihin 1–4.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi pohjaa ennusteensa joukkueiden pelaajistoon, valmennukseen, seurassa vallitseviin trendeihin sekä myös kauden alla näkemiinsä valmistaviin otteluihin.

Lamavuosiensa jälkeen loistoon puitteiltaan, pelaajistoltaan ja resursseiltaan noussut Tampereen Ilves on pyörinyt mestaruusspekulaatioissa viime vuodet. Puoli Tamperetta on odottanut uusia kultajuhlia nyt jo 40 vuoden ajan.

Liigaviikossa studioisäntä Teemu Niikko nostaa esiin häntä paljon nyky-Ilveksessä askarruttaneen asian.

– Suhteessa käytettäviin oleviin resursseihin ja vaikkapa Nokia Arenan sekä Tampereen tuomaan vetovoimaan nähden kotimaisten huippupelaajien, vaikka EHT-tason suomalaisten, houkutteleminen näyttää yllättävän vaikealta, Niikko huomauttaa.

Ilvestä edustaakin tällä kaudella peräti 12 ulkomaalaispelaajaa. Lukema on ollut vähintään kymmenen viiden viime kauden ajan, edellissesongilla peräti 14.

Asiantuntija Kivi uskoo tämän olevan strateginen valinta, jota on ohjannut todennäköisesti raha. Ulkomaalainen huippupelaaja on yleensä kotimaista vastinparia halvempi.

– No vaikka naapuriseura on katsonut tilannetta vähän toiselta puolelta, Kivi toteaa viitaten Tapparaan.

– Jotenkin näyttää vain niin hölmöltä, kun naapuriseurassa pelaa A-luokan Ilves-kasvatteja ja sitten Ilveksessä on 12 ulkomaalaista. Jotenkin tuo ei vaan kuulostaa voittavalta strategialta. Voin olla väärässäkin, mutta ihmettelen vaan, Niikko jatkaa.

Kiven ennakkoanalyysissä Ilves yltää runkosarjan 4. sijalle Lukon, Tapparan ja Kärppien perässä.

Mihin Liigaviikko on rankannut suosikkijoukkueesi? Se selviää jutun videoilta. Liigaviikon kauden avausjakso on katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa.

