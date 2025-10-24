MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi väläytti jo tutuksi tullutta jäähytilastoaan Liigaviikossa torstaina. Se paljasti, että sarjassa toiseksi viimeisenä oleva HIFK on edes jossain SM-liigan eliittiä.

Liigaviikko niputtaa

Kiven jäähytilastossa joukkueiden ottelut on merkitty värikoodein saatujen kahden minuutin rangaistusten perusteella. Vihreä väri taulukossa kertoo hyvää (0–3 kakkosta ottelua kohden), mutta keltainen (4–5) ja ennen kaikkea punainen (6 tai enemmän) tietävät ongelmia ainakin pitkässä juoksussa.

– Jos on (kahden minuutin) jäähyjä kolme tai vähemmän, niin aina pelaat voitosta, Kivi avaa linjaustaan.