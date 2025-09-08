SM-liigassa poikkeuksellinen avunpyyntö: "Yksi seurahistorian merkittävimmistä hankinnoista"

Jääkiekon SM-liigaseura Vaasan Sport on avannut rahankeräyskampanjan liki 300 NHL-ottelua pelanneen vahvistuksen hankkimiseksi.
Sport kertoo verkkosivuillaan olevansa lähellä kovan luokan kiinnitystä. Siihen vaasalaisseura pyytää kampanjalla 75 000 euron rahoitusta. Keräyksen järjestää kannattajayhdistys Red Army.
– Yksi seurahistorian merkittävimmistä hankinnoista lähellä, Sport julistaa verkkosivuillaan.
Kyseessä on Sportin mukaan liki 300 NHL-ottelua pelannut pelaaja, joka on voittanut myös maailmanmestaruuden.
Määritelmä ei täsmää tällä hetkellä vapaana oleviin suomalaispelaajiin. Sen sijaan keskustelupalstoilla on huhuttu viime viikon lopulta lähtien Sportin neuvotteluista 37-vuotiaan kanadalaispuolustaja Brad Huntin kanssa.
MTV Urheilun tavoittama Sportin urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma ei lähtenyt kiistämään tai vahvistamaan seuran olevan nimenomaan Huntin perässä.
– Ei minulla ole tähän lisättävää. Katsotaan sitten perjantaina, kuka pelaaja on kyseessä, Pajuluoma vastasi.
Hunt on pelannut urallaan 288 NHL:n runkosarjaottelua seitsemässä eri seurassa. Hän oli myös mukana voittamassa MM-kultaa Kanadalle vuoden 2023 kisoissa. Viime kaudella hän edusti AHL:ssä Hershey Bearsia.
Sport lupaa palauttaa perjantaina sulkeutuvaan keräykseen annetut rahat, mikäli kampanja ei tuota tulosta tai pelaajahankinta jää toteutumatta.
Viime viikolla MTV Urheilu uutisoi Sportin tavoitelleen ruotsalaispuolustaja Philip Holmia, mutta neuvottelut eivät edenneet. Holm teki pian sopimuksen tukholmalaisen Djurgårdenin kanssa.
Sport lähtee tiistaina käynnistyvään SM-liigakauteen sarjan toiseksi pienimmällä pelaajabudjetilla, 1,7 miljoonalla eurolla.
Juttua päivitetty klo 15.17: Lisätty urheilujohtaja Pajuluoman kommentit ja tieto, että Holm teki myöhemmin sopimuksen ruotsalaisen Djurgårdenin kanssa.