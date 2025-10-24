– KalPa on hukannut sen kalpalaisuuden – silloin tällöin sitä tulee. Jostain syystä se kova kiekollinen pelaaminen, ja sitä kautta loistava puolustaminen, ei näy millään lailla. Se on Tervosen isoin homma saada se nopeasti takaisin, hän jatkaa.

– Se näkyy joka toisena päivänä, joka toisena ei. Karjalaisella on varsin siellä jäähyharjoitustasolla isoin duuni. Hänen pitää toistaa asioita, mitä hän haluaa läpi. Ne eivät todellakaan näy siellä. Luhistuminen tulee liian nopeasti, Kivi summaa.