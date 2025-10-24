MTV Urheilun Liigaviikossa alustettiin jääkiekon SM-liigan perjantaista televisio-ottelua KalPan ja Kärppien välillä. Kamppailuun tuo lisäväriä entisen valmentajaparin Sami Tervosen ja Petri Karjalaisen ensikohtaaminen.
Liigaviikko niputtaa
SM-liigan puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.
Puolustavan mestarin KalPan alkukausi on ollut poukkoileva, mikä näkyy voitto–tappio-kaavan toistumisessa. Tulokasluotsi Tervosen ryhmä on tällä hetkellä 11. sijalla.
Kärpät puolestaan majailee KalPan viime kauden mestariluotsin Petri Karjalaisen vetämänä 12:ntena. Joukkueiden nimilistat vaatisivat huomattavasti korkeampi sarjasijoituksia.
– Kummankin peli on kadoksissa, asiantuntija Karri Kivi kommentoi Liigaviikossa.
– KalPa on hukannut sen kalpalaisuuden – silloin tällöin sitä tulee. Jostain syystä se kova kiekollinen pelaaminen, ja sitä kautta loistava puolustaminen, ei näy millään lailla. Se on Tervosen isoin homma saada se nopeasti takaisin, hän jatkaa.