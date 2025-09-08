Video Tapparan ja Jokerien ottelusta leviää maailmalla – "Mahdollisesti paras jääkiekkoklippi koskaan"

Videoklippi Tapparan ja Jokerien välillä elokuussa pelatusta harjoitusottelusta leviää verkossa.
Tappara kaatoi Jokerit 3–2 Lempäälässä pelatussa harjoitusottelussa 22. elokuuta. Kamppailun päätöserässä nähtiin erikoinen episodi, joka on nyt alkanut levitä ainakin suositun Bardown-sivuston julkaisemana somevideona.
Vajaa vuorokausi sitten julkaistu video paljastaa, että Tapparan ja Jokerien pelaajilla oli päätöserän alkupuolella valtavia ongelmia kuljettaa kiekkoa Tapparan puolustusalueella. Kirvesrintojen verkkosivujen otteluraportissa kerrotaan, että jää oli edelleen kostea erätauon jäljiltä, mikä aiheutti "omituisia kiekonmenetyksiä".
Lopulta käänteet johtivat siihen, että Tapparan Jyrki Jokipakka rikkoi Jokerien Oliver Sunia rangaistuslaukauksen arvoisesti. Tästä syntyi vieraiden kavennusmaali.
– Tuo oli silkkaa kaaosta, Instagramissa lähes 10 000 tykkäystä keränneessä Bardownin julkaisussa todetaan.
– Mahdollisesti paras jääkiekkoklippi koskaan. Stressitaso oli mielipuolinen, eräs kommentoija kirjoittaa.
Tapparan kausi SM-liigassa käynnistyy keskiviikkona. Jokerit starttaa Mestis-sesonkinsa torstaina.
SM-liigan ja Mestiksen kaikki ottelut katsottavissa MTV Katsomossa.