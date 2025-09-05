"Olli Jokinen menee hukkaan" – Karri Kivi lataa suorat sanat HIFK:sta

Liigaviikko laittoi syksyn avausjaksossaan jääkiekon SM-liigan seurat paremmuusjärjestykseen ensi tiistaina käynnistyvän runkosarjan osalta. Tässä artikkelissa ja yllä olevalla videolla pureudutaan sijoihin 5–8.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi pohjaa ennusteensa joukkueiden pelaajistoon, valmennukseen, seurassa vallitseviin trendeihin sekä myös kauden alla näkemiinsä valmistaviin otteluihin.

Helsingin IFK on vuodesta toiseen vahvan suurennuslasin alla. Suurseuran edellisestä mestaruudesta tulee ensi kevään vierähtäneeksi 15 vuotta, ja nyt kurssia on palkattu korjaamaan Olli Jokinen.

Aiemmin huipputasolla Jukureita ja Timråta valmentanut Jokinen antaa – nyt HIFK:ssa osittain pakostakin – ennakkoluulottomasti vastuuta nuorille lupauksille. Punanuttujen profiilihankintojen vähyys on hämmästyttänyt.

– Onko Jokisella sellaiset palikat käytössään, että on realistista puhua menestyksestä? Studioisäntä Teemu Niikko tiedustelee Kiveltä Liigaviikossa.

– Ei, ei, Kivi linjaa tylysti.

– Minun mielestäni Olli Jokinen menee nyt hukkaan. Se draivi ja ne kokemukset, joita hänellä on edelliskausilta, sitä ei pystytä ammentamaan parhailla mahdollisilla keinoilla, koska tuo pelaajisto ei ole lähelläkään sitä, mitä sen pitäisi olla.

Toisessa päävalmentajaansa vaihtaneessa seurassa, TPS:ssä, Kivi näkee puolestaan paljon potentiaalia alkavaa kautta ajatellen. Toni Söderholmin luotsaama nippu on vakuuttanut Kiven sesongin alla.

– Dynaamista jääkiekkoa, ja joukkueella oli draivi päällä, asiantuntija kehuu.

Kivi ennustaa TPS:ää ja HIFK:ta runkosarjan sijoille 6 ja 7. Nelikon täydentävät viime kevään finaalijoukkueet KalPa (5:s) ja SaiPa (8:s).

Mihin Liigaviikko on rankannut suosikkijoukkueesi? Se selviää jutun videoilta. Liigaviikon kauden avausjakso on katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa.

