Isolla kohulla Vaasan Sportin penkin taakse tulleen konkariluotsi Doug Sheddenin uudistukset nousivat puheenaiheeksi Liigaviikossa.

Shedden, 64, saapui Vaasaan reilu viikko sitten ja korvasi potkut saaneen Juuso Hahlin Sportin päävalmentajan paikalla. Yllätysvärväys ehti tutustua Sportin joukkueeseen TPS-vierasottelussa, minkä jälkeen kanadalaisluotsi on saanut ajaa haluamiaan uudistuksia sisään reilun viikon ajan.

Perjantaina ja lauantaina Sport kohtaa Rauman Lukon, ensin vieraissa ja sitten kotona. Pisteitä pitäisi tulla, sillä Sportin neljän ottelun tappioputkessa ja vain pisteen edellä liigajumbo HIFK:ta.

– Hän (Shedden) ilmoitti, että vihaa trappia. Ja kun ottaa huomioon, että Sport on ollut kovin trap-joukkue jo monet vuodet, niin se on pelillisesti ihan kiva nähdä, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi aloitti pohjustuksensa Liigaviikossa.