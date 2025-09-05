SM-liigan voimasuhteet uusiksi – siirtojytky puhutti Liigaviikossa: "Minä en edes uskonut"

Liigaviikko laittoi syksyn avausjaksossaan jääkiekon SM-liigan seurat paremmuusjärjestykseen ensi tiistaina käynnistyvän runkosarjan osalta. Tässä artikkelissa ja yllä olevalla videolla pureudutaan sijoihin 9–12.

MAINOS Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi pohjaa ennusteensa joukkueiden pelaajistoon, valmennukseen, seurassa vallitseviin trendeihin sekä myös kauden alla näkemiinsä valmistaviin otteluihin.

Jyväskylän JYPiin kohdistuu paljon mielenkiintoja, ja erityisesti SM-liigaan menestyksekkäältä ulkomaankiertueeltaan palaavan huippupuolustajan Sami Vatasen takia. JYPin runkosarjassa 9. sijalle povaava Kivi hämmästelee sitä, että Vatasen tasoinen pelimies päätyi Jyväskylään tässä vaiheessa uraansa, 34-vuotiaana.

– Minä en edes uskonut, että Sami Vatanen tulee liigaan, kun minä ekan kerran kuulin. Ei Sami Vatasta saa millään SM-liigaan, Kivi kertaa tuntemuksiaan viime huhtikuussa tulleesta siirtouutisesta.

Myös penkin taakse päävalmentajaksi tulee mielenkiintoinen persoona.

– Petri Matikaisen vahvuus on ilman muuta siellä psyyken puolella. Hän on huippulahjakas siinä, miten sitä joukkuetta saadaan ladattua. Ei se ole mihinkään muuttunut, Kivi toteaa viime kauden loppupuolella Kärpissä pyörähtäneestä Matikaisesta.

Sijat 9–12 kattavan nelikon täydentävät Pelicans, KooKoo ja Ässät. Lahtelainen Pelicans romahti kahden finaalikevään jälkeen peräti liigakarsintaan viime keväänä.

– Pelicans on minulle näistä tämän kauden joukkueista isoin kysymysmerkki, että mihin mennään. Joukkueen tila, ja mihin se lähtee muokkautumaan, on totaalikysymysmerkki, Kivi luonnehtii.

Mihin Liigaviikko on rankannut suosikkijoukkueesi? Se selviää jutun videoilta. Liigaviikon kauden avausjakso on katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa.

17:41 Liigaviikko ennakoi: Tässä joukkueet runkosarjan sijoille 1–4.

19:18 Liigaviikko ennakoi: Tässä joukkueet runkosarjan sijoille 5–8.

11:11 Liigaviikko ennakoi: Tässä joukkueet runkosarjan sijoille 13–16.