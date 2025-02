Lihasjumi vai vakava vaiva? Selkäasiantuntija avaa kolme myyttiä selkäkivusta

Selkäkipu vaivaa kahdeksaa kymmenestä suomalaisesta jossain vaiheessa. Moni myös uskoo, että esimerkiksi kuvantaminen on aina tarpeen.

Valtaosalla suomalaisista on joskus kipeä selkä. Terveyskirjasto kertoo, että tavallisin syy on lihasperäinen kipu. Kipeytymiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten työasennot, runsas autolla ajo, liikapaino ja tupakointi.

Selkäliiton selkäneuvonnan koordinaattori Satu Nieminen kommentoi liiton tiedotteessa kolmea yleistä selkäsärkyyn liittyvää väitettä.

Pitkään kestävä kivun takana harvoin vakava syy

Moni voi luulla, että pitkään kestävän selkäkivun taustalla on aina jokin vakava varutio tai sairaus. Tämä ei pidä paikkaansa.

Niemisen mukaan pitkäaikaisen tai toistuvan kolotuksen taustalla on harvoin mitään vakavaa ja kipu yleensä helpottaa muutamassa viikossa.

Pitkittyneen tai toistuvan kivun taustalla voivat vaikuttaa samaan aikaan monet seikat, kuten rakenteelliset tekijät, muut tuki- ja liikuntaelimistön oireet, mieliala, odotukset sekä erilaiset työhön liittyvät tekijät.

Valtaosalla meistä on joskus selkäkipua. Kuvituskuva.Shutterstock

Kuvaamista ei aina tarvita

Toinen uskomus liittyy siihen, että kipeä selkä pitäisi aina kuvat kivun selvittämiseksi. Tämä ei pidä paikkaansa.

Selkäkivun syy näkyy harvoin röntgen- tai magneettikuvissa. Kuvantamistutkimuksissa löydetään usein oireettomia muutoksia, kuten pieniä välilevypullistumia tai madaltuneita välilevyjä.

Kuvantaminen voi olla tarpeen, jos oireiden ja tutkimusten perusteella aletaan epäillä vakavaa tai spesifiä selkäsairautta tai vaikeaa hermo-oiretta.

Monipuolinen liikunta auttaa

Liike on lääke, sanotaan. Tämä väite on totta, sillä liikkuminen auttaa pitkäaikaisiin tai toistuviin selkäoireisiin. Monipuolisen liikunnan on havaittu hyödyttävän. Jos pitkään aikaan ei ole tullut liikuttua, kannattaa lisätä liikunnan määrää ja rasittavuutta vähän kerrallaan.

– Monien erilaisten harjoittelumuotojen on havaittu olevan hyödyllisiä, joten liikkumistavan voi valita oman kiinnostuksen perusteella, Nieminen vinkkaa.

Alle kuusi viikkoa kestäneessä eli äkillisessä selkäsäryssä hoitokeinona ei ole liikuntaharjoittelu, mutta silloinkaan ei pidä vain maata sängyssä. Normaalit kevyet arkiaskareet ja liikuskelu edistävät toipumista.

Terveyskirjasto kertoo, että jos kyseessä on tavallinen, äkillinen selkäkipu, joka ei säteile alaraajaan, hoidoksi annetaan kipulääkettä. Tila paranee ensisijaisesti ajan kanssa eikä vuodelepoa tarvita.

Katso myös video: Nukutko mahallasi? Ota nämä asiat huomioon ja selkäsi kiittää

2:44 Videolla esiintyy fysioterapeutti ja koulutettu nukkumisergonomian asiantuntija Tommi Närvänen.

Lähteet: Selkäliitto, Terveyskirjasto