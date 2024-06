Kärsitkö selkäkivusta? Vältä näitä liikkeitä

– Monilla selkäkivun kanssa liikkuvilla todennäköisesti on jo vaurioita selkänikamissaan. Vaikka heillä ei virallisesti ole sellaista, ovat he todellakin vaarassa sen kehittymiselle, kommentoi selkä- ja neurokirurgi Arthur jenkins Buzzfeedin artikkelissa.

Lumen lapiointi on hyvä esimerkki liikkeestä, jossa usein yhdistyy kumartuminen lumen nostamiseksi lapiolle ja sen heittäminen sivuun selän kiertoliikkeellä. mitä painavampaa lumi on, sitä enemmän painetta selkärangalle.

Muista selkäystävällinen tapa nostaa, kun kärsit selkäkivuista

Lievitystä selkäkipuun liikunnasta

Lepo on hyvin harvoin lääke selkäkipuun. Parempi on löytää toimiva ja aktiivinen kuntoutus, kuten jooga tai fysioterapia. Toisaalta, jos välilevy on pullistunut ja painaa hermoa, on tärkeä hakeutua ammattiavun pariin.