Mikä avuksi, kun selkäkipu iskee? Huomioi ainakin tämä: "Hidastaa toipumista"

Paraneeko selkäkipu itsestään? Milloin selkäkivun vuoksi pitää mennä lääkäriin?

– Jos on tosi äkillinen, tosi sietämättömän kova kipu, tai on tosi voimakasta säteilykipua alaraajaan, tai alaraajassa on jopa voimattomuutta, pidätyskyvyn ongelmia tai virtsaamisen vaikeuksia, tunnottomuutta sukuelinten, peräaukon alueella. Tai on muuta yleisoiretta, kuten kuumetta, sellaista, mikä ei tavanomaiseen selkäkipuun kuulu, niin silloin on syytä mennä ihan lääkärille. Ja toki jos on joku isompi onnettomuus, niin silloinkin on hyvä sen lääkärin kautta käydä, Nieminen neuvoo.