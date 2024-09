Kuinka notkea olet? Tutkijat havaitsivat yhteyden elinikään

Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan notkeus vaikuttaisi olevan yhteydessä pidempään elämään. Scandinacian Journal of Medicine & Science in Sports -julkaisussa esitellyssä tutkimuksessa käytettiin apuna Flexitestiä, joka arvioi seitsemän nivelen ja 20 kehon liikkeen notkeutta.

Tutkimuksen mukaan mitä notkeampi on, sitä enemmän voi vähentää ennenaikaisen kuoleman riskiään.

Notkeus auttaa arjen askareissa

Araújo haluaakin lisätä tietoisuutta siitä, että notkeus on hyvän ikääntymisen peruspilari. Notkeuden ylläpitäminen auttaa iäkkäitä pysymään ketteränä ja esimerkiksi poimimaan tavaroita maasta tai sitomaan kengännauhat.

Moni unohtaa venyttelyn

– Nämä ovat kaksi hyvin tärkeää osa-aluetta kunto-ohjelmassa, mutta on myös kolmas elementti, ja se on notkeus ja liikkuvuus, joka on useimmiten se, joka jätetään huomiotta, liikuntafysiologi Chris Travers kertoi aiemmin Fortunelle.