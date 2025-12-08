Red Bullin neuvonantajana pitkään toiminut Helmut Marko pohtii tulevaisuuttaan menestystallissa.

Päättynyt kausi oli Red Bullin osalta vaiheikas radalla ja sen ulkopuolella. Heinäkuussa talli teki kovan päätöksen ja antoi pitkään tallipäällikkönä toimineelle Christian Hornerille potkut.

Valmistajien MM-sarjassa Red Bull jäi sunnuntaina päättyneellä kaudella kolmanneksi. Kuljettajien maailmanmestaruus näytti lipeävän Red Bullin ja Max Verstappenin käsistä jo kesällä, mutta hollantilainen nousi häikäisevän loppukauden siivittämänä lopulta kahden pisteen päähän mestaruudesta.

Ensi kaudella koko F1-sarja on uuden edessä voimaan astuvien merkittävien sääntömuutosten myötä. Myös Red Bullin johtoportaassa saatetaan nähdä muutoksia.

Red Bullin pitkäaikaisen neuvonantajan Helmut Markon sopimus tallin kanssa kattaisi vielä ensi kauden, mutta täysin varmaa Markon jatko itävaltalaistallissa ei kuitenkaan ole.

– Käyn keskustelut ja sitten katsotaan, mitä teen. Se riippuu monista eri asioista. Minun täytyy nukkua yön yli ja katsotaan sitten,