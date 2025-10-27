Meksikon osakilpailussa nähtiin sunnuntaina pelottava välikohtaus, kun ratavirkailijat eksyivät radalle väärällä hetkellä F1-kilpailun ollessa käynnissä.
RB:n Liam Lawson oli juuri päässyt takaisin vauhtiin varikkopysähdyksen jälkeen, kun jotain odottamatonta tapahtui: kaksi ratavirkailijaa juoksi radan yli aivan hänen edestään.
Uusiseelantilainen oli lähellä ajaa ihmisten yli, mutta sai onneksi juuri vältettyä kontaktin.
Lawson oli kuitenkin järkyttynyt näkemästään ja jakoi tuntemuksiaan tiimiradiossa tilanteen jälkeen.
– Mitä v**tua? Vitsailetteko kanssani? Näittekö mitä juuri tapahtui? Voi Luoja – olisin v**tu voinut tappaa heidät, Lawson sanoi häkeltyneenä.
Juttu jatkuu videoupotuksen jälkeen.