Urheilu F1 Etusivu Kuljettajien pisteet Valmistajien pisteet MTV seuraa Meksikon GP:tä: Lewis Hamiltonille rangaistus! Max Verstappenin röyhkeä liike aiheutti kaaosta Meksikon GP:n lähtö oli jännittävä. xpbimages.com Julkaistu 26.10.2025 21:25 (Päivitetty alle minuutti sitten ) Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi @RikuHellanto F1-kausi jatkuu tänään kauden 20. osakilpailulla, kun vuorossa on Meksikon GP. MTV Urheilu seuraa kello 22.00 käynnistyvää kisaa hetki hetkeltä tässä artikkelissa. Meksikon GP:hen lähdetään kutkuttavista asetelmista. MM-sarjassa toisena oleva Lando Norris starttaa kisaan paalupaikalta ennen Ferrarin Charles Leclercia ja Lewis Hamiltonia. MM-sarjaa johtava Oscar Piastri lähtee kisaan vasta kahdeksannesta ruudusta. Kolmossijalla oleva Max Verstappen puolestaan lähtee radalle viidentenä. Liveseuranta, Meksikon GP: Kierros 38/71: Tässä tämänhetkinen tilanne: 1) Norris 2) Leclerc 3) Bearman 4) Antonelli 5) Russell 6) Piastri 7) Hamilton 8) Verstappen 9) Sainz 10) Ocon Kierros 38/71: Nyt myös Verstappen tekee viimein pysähdyksensä. Verstappen putoaa radalle kahdeksanneksi. Kierros 36/71: Kuudentena ajava George Russell pyytää tiimiradiossa tallimääräystä, mutta sitä ei heru. Russellin on ohitettava Antonelli radalla omin avuin.





Kierros 34/71: Kisaa dominoiva Norris tulee tekemään oman pysähdyksensä. Kaikki sujuu mallikkaasti ja Norris palaa radalle ykkösenä.

Kierros 32/71: Charles Leclerc tulee varikolle. Medium-pyörää alle ja radalle takaisin kolmanneksi.

Lando Norris (1.) ja Max Verstappen (2.) eivät ole vielä käyneet varikolla. Myös Yuki Tsunoda (5.)ja Isaack Hadjar (10.) ovat kärkikymmeniköstä vielä ilman pysähdystä.

Kierros 26/71: Russellin vuoro tulla sisään. Brittikuski ehtii niukasti takaisin Piastrin eteen sijalle 11.

Kierros 25/71: Oliver Bearman ja Oscar Piastrikin tulevat nyt varikolle. Bearman palaa radalle sijalle yhdeksän, Piastri Hamiltonin eteen sijalle 13.

Kierros 24/71: Hamilton tulee varikolle sijalta kolme ja kärsii samalla kymmenen sekunnin aikarangaistuksensa. Hamilton putoaa toistaiseksi radalle 14:nneksi. Antonelli ohitti Hamiltonin pysähdysten aikana.

Kierros 23/71: Mercedeksen Kimi Antonelli avaa varikkopelin kuudennelta sijalta. Medium-rengasta alle ja takaisin radalle sijalle 13.

Kierros 22/71: Lando Norris on tällä hetkellä ylivoimaisesti radan nopein kuljettaja. Ero Leclerciin on venähtänyt jo yli 10 sekuntiin.

Taaempana Norrisin tallitoveri Piastri on ajanut Russellin kiinni, mutta ei ole vielä päässyt yrittämään ohitusta.

Kierros 20/71: Nyt tuomaristo on ottanut jälkijättöisesti Verstappenin ja Hamiltonin välisen tilanteen tutkintaansa.

Kierros 16/71: Tuomaristolta kova päätös! Lewis Hamilton saa 10 sekunnin aikarangaistuksen. Tuomarit katsoivat Hamiltonin hyötyneen radan ulkopuolelle ajautumisesta.

Kierros 14/71: Norris ajaa kisan nopeimman kierroksen. Ero toisena ajavaan Leclerciin on nyt 4,3 sekuntia.

Kierros 11/71: Oscar Piastri kiitää Yuki Tsunodan ohi ja nousee kisassa kahdeksanneksi.

Kierros 9/71: Tuomaristo on ottanut Hamiltonin tutkintaansa liittyen siihen, palasiko Hamilton sääntöjenvastaisesti radalle virheensä jälkeen.

Kierros 6/71: Nyt tapahtuu! Max Verstappen tekee röyhkeän ohitusyrityksen Lewis Hamiltonista ja kaksikko osuu kevyesti yhteen. Ohitusyritys käynnistää erikoisen tapahtumasarjan, jonka seurauksena Hamilton ja Verstappen tekevät kummatkin ajovirheet ja Russell joutuu myös kärsijäksi.

Hamilton pitää kaiken jälkeen kolmossijansa, mutta Oliver Bearman nousee rytäkässä neljänneksi. Verstappen on viides, Antonelli kuudes ja Russell putosi seitsemänneksi.

Kierros 4/71: George Russell valittaa tiimiradiossa sitä, että Leclerc ja Verstappen oikaisivat mutkan avauskierroksella. Russell oli kuitenkin jo ennen kyseistä mutkaa kaksikon takana.

LÄHTÖ: Todella tiukka lähtö! Max Verstappen ja Charles Leclerc ajautuvat alkumutkissa pitkäksi ja oikaisevat mutkan. Leclerc päästää Norrisin takaisin ohitseen ja Verstappen päästää Hamiltonin edelle. Verstappen nousee kuitenkin yhden pykälän heti lähdössä ja on nyt neljäs. Oscar Piastri on pudonnut yhdeksänneksi.

Tilanne nyt: 1) Norris, 2) Leclerc, 3) Hamilton 4) Verstappen 5) Russell 6) Bearman 7) Antonelli 8) Tsunoda 9) Piastri 10) Ocon

Kello 22.00: Autot lähtevät lämmittelykierrokselle!

Kello 21.58: Rengasvalinnoissa on heti eroavaisuuksia. Verstappen lähtee kärkiseitsikosta ainoana kuljettajana mediumrenkailla liikkelle, kun kaikki muut starttaavat pehmeällä setillä.

Kello 21.40: Viime vuosina Max Verstappen on hallinnut Meksikossa. Verstappen on voittanut Meksikon GP:n uransa aikana peräti viidesti. Viime kaudella voitto meni Ferrarille ja Carlos Sainzille.

Kaksikon lisäksi nykykuljettajista myös Lewis Hamilton (2 voittoa) on juhlinut voittoa Meksikossa.

Kello 21.36: Paalupaikka on Norrisille kauden viides.

Kello 21.33: Oscar Piastri johtaa MM-sarjaa tällä hetkellä 14 pisteen turvin tallitoveriinsa Lando Norrisiin nähden. Jos Norris ja Piastri ajavat ruutulipulle samoilla sijoilla kuin lähtöjärjestyksessä, nousisi Norris kärkipaikalle. Piastrin pitäisi ajaa Norrisin voittaessa vähintään neljänneksi pitääkseen vielä MM-johtonsa.

Kello 21.25: Mukavaa sunnuntai-iltaa ja tervetuloa F1-liveseurannan pariin! Tänään ajetaan Meksikossa. Lähtövalot sammuvat kello 22.00!