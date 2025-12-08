Lewis Hamiltonin avauskausi Ferrarin riveissä oli moninkertaiselle maailmanmestarille katastrofaalinen.

Lewis Hamiltonin kausi oli Ferrarilla erittäin vaikea, ja parhaaksi sijoitukseksi jäi neljäs sija. Edellisen kerran Ferrari-kuski jäi kokonaan ilman palkintopallisijoituksia kaudella 2014, jolloin Kimi Räikkönen ei yltänyt kertaakaan kolmen parhaan joukkoon.

Viimeisen kilpailun jälkeen Hamilton kertoikin ainoastaan lataavansa akkuja talviloman aikana.

– Kukaan ei tule saamaan minuun yhteyttä loman aikana. Minulla ei edes ole puhelinta mukana. Irtaudun täysin yhteiskunnasta, brittitähti sanoi Reutersin mukaan.

Hamilton kertoi aikovansa heittää puhelimensa roskikseen, vaikka yleensä se on ollut aina mukana.

Seitsenkertainen maailmanmestari Hamilton jätti viime kauden päätteeksi Mercedeksen, jossa hän voitti kuusi mestaruutta vuosina 2014–2020.

Hamiltonin tavoitteena oli saavuttaa Ferrarilla kahdeksas maailmanmestaruus, mutta todellisuudessa tallikaveri pesi britin ylivoimaisesti. Leclerc saavutti kauden aikana seitsemän palkintopallisijoitusta ja oli pistetaulukossa viides.