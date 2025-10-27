Valtteri Bottas palaa ensi kaudella F1:n kisakuljettajaksi Cadillacin kanssa. Oli kuitenkin lähellä, ettei suomalainen olisi saanut kisakuljettajan paikkaa sarjasta myös täksi kaudeksi.
Bottas on paljastanut Motorsport Weekin haastattelussa, että Carlos Sainz pilasi hänen mahdollisuutensa palata Williamsin rattiin kaudeksi 2025.
Bottas aloitti F1-uransa Williamsilla vuonna 2013, mistä hän siirtyi kauden 2016 jälkeen Mercedeksen rattiin.
Bottas on kertonut, että sopimus Williamsin kanssa oli jo valmiina, kunnes espanjalaiskuljettaja Sainz laittoi tallipomo James Vowlesin suunnitelmat uusiksi.
Sainz oli vapautunut kuljettajamarkkinoille, kun Ferrari korvasi hänet viime kauden jälkeen Lewis Hamiltonilla.
– Tykkään työskennellä hänen (Vowlesin) kanssa. Olin itse asiassa aika lähellä allekirjoittaa sopimuksen heidän kanssaan tälle vuodelle, Bottas kertoi Motorsport Weekille Austinissa.