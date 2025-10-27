Juuri nyt Avaa

– Tykkään työskennellä hänen (Vowlesin) kanssa. Olin itse asiassa aika lähellä allekirjoittaa sopimuksen heidän kanssaan tälle vuodelle, Bottas kertoi Motorsport Weekille Austinissa.

Sainz oli vapautunut kuljettajamarkkinoille, kun Ferrari korvasi hänet viime kauden jälkeen Lewis Hamiltonilla .

Bottas on kertonut, että sopimus Williamsin kanssa oli jo valmiina, kunnes espanjalaiskuljettaja Sainz laittoi tallipomo James Vowlesin suunnitelmat uusiksi.

Bottas aloitti F1-uransa Williamsilla vuonna 2013, mistä hän siirtyi kauden 2016 jälkeen Mercedeksen rattiin.

Valtteri Bottas palaa ensi kaudella F1:n kisakuljettajaksi Cadillacin kanssa. Oli kuitenkin lähellä, ettei suomalainen olisi saanut kisakuljettajan paikkaa sarjasta myös täksi kaudeksi.

– Meillä oli jo sopimus viime vuonna, joten se oli aika lähellä.

Bottakselta kysyttiin, miksi sopimus ei lopulta mennyt maaliin asti. Suomalaiskuljettajalla oli antaa tähän hyvin yksinkertainen vastaus.