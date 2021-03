Levin kausityöläisten tartunnat huolestuttavat Lapissa, mutta korona ei näy sairaaloissa – pääsiäislomasta voi tulla koronalinko ja tilanne muuttua nopeasti

– Aiempien viikkojen aikana tartunnat todettiin yksittäisillä matkaajilla. Viimeisen viikon aikana tartuntoja on lisäksi ollut paikkakuntalaisilla ja myös kausityöntekijöillä. Toki edelleen myös matkailijoilla. Huoli on, että tauti pääsee leviämään Levin alueella, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoo.

– Töitä on tehty viikonloppunakin todella paljon.

– Osa tartunnoista on voinut tulla matkailijoilta, koska tartunnan saaneet ovat olleet majoitus- ja ravintola-alan työntekijöitä. Lisäksi on ollut tartuntaketjuja, jotka liittyvät yhteiseen vapaa-ajanviettoon.

Pääsiäisenä Lappiin?

Pääsiäislomalla Lapin suurin koronariski on pääkaupunkiseudun paheneva tautitilanne. Siinä missä Lapin ilmaantuvuusluku on 37, HUSin alueella vastaava luku on 333.