Keski-Pohjanmaalla leviävä Intian koronamuunnos on aiempia variantteja tarttuvampi: Oireet voivat tulla pian altistumisen jälkeen – "Olemme todella hämmästyneitä"

Intian variantti leviää herkemmin

Tällä hetkellä tartuntoja on todettu toistasataa ja yli 1 000 ihmistä on asetettu karanteeniin. Alueella todetaan päivittäin Dabnellin mukaan useita kymmeniä uusia koronatapauksia.

– Omituista tässä virusmuodossa on se, että kun me ehditään 2–3 päivän päästä kontaktoimaan ihmisiä, he ovat jo oireisia. Eli he ovat mahdollisesti tartuttaneet muita.