Koronatartunnoissa uusi päiväkohtainen ennätys – asiantuntija esittää yli kuukauden täyssulkua Suomeen: "Ihmiset saisivat tulla läpi, virus ei"

Ilmaantuvuus on koko maassa yli 162 tapausta viimeisen kahden viikon ajalta.

Niin ikään koronan ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n alueella, missä tartuntoja on todettu noin 333 sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta.

Esimerkiksi HUS:n neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäki vaatii tviitissään kovempia toimia tilanteen hillitsemiseksi. Pälvimäki on koko pandemian ajan tviitannut ahkerasti korona-aiheesta.

– Viisi viikkoa on se minimi, kun itämisaikaan lisätään sairastavuus- ja tartuttavuusaika. Käytännössä viidessä viikossa tartunnat menevät hyvin lähelle nollaa, kun ihmisten väliset kontaktit poistetaan.

– Eihän se ulkona oikeastaan tämmöinen aerosoli- ja pisaravälitteinen juurikaan tartu. En itse näe, että ulkonaliikkumiskielto olisi mikään ratkaisu. Se on tietysti väline, etteivät ihmiset tapaisi toisiaan. Sinänsä ulkona tai jossain metsäpolulla liikkuminen ei ole mitenkään tartuttavaa, kun turvaetäisyydet ihmisiin. Siellä missä on hyvä ventilaatio, virus tarttuu huonosti ja siellä missä huono ventilaatio, niin se tarttuu hyvin, Pälvimäki tiivistää.

Pakkokaranteeni tai pakkotestaus

Rajatestauksesta on keskusteltu runsaasti viime päivien aikana. Erityisesti pakkotestaaminen tai sen puuttuminen Suomen rajoilta on herättänyt kysymyksiä. Pälvimäki on pakkotestauksen puolella.