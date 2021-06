Juhannusjuhlinnan satoa korjataan nyt tartuntapiikkinä, epäilee HUSin Mäkijärvi – "Riski kasvaa, jos tartunnat ovat delta-varianttia"

Delta-variantti kasvattaa riskiä

Tilanne voi vielä kääntyä

Vaikka uusia tartuntoja on todettu viime päivinä paljon, hän pitää mahdollisena, että kyseessä on vain yksittäinen tartuntapiikki ja tilanne lähtee vielä paranemaan tästä.

– Varmaankin mediassa olleet vahvat viestit siitä, että testissä pitää käydä, jos on vähänkään epäilyä tai on ollut matkalla, on saanut ihmiset liikkeelle. Se on erittäin hyvä asia.