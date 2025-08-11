Tulli tehostaa elintarvikevalvontaa Helsingissä afrikkalaisen sikaruton takia

Sian kärsä luomu-sikatilalla Loimaalla
Ruokavirasto suosittelee, että ulkomailta ei tuotaisi lihaa, makkaroita tai muita eläinperäisiä tuotteita sikaruton takia. Kuvituskva.
Julkaistu 11.08.2025 20:01

MTV UUTISET – STT

Ruokavirasto suosittelee, että ulkomailta ei tuotaisi lihaa, makkaroita tai muita eläinperäisiä tuotteita sikaruton takia.

Tulli tehostaa elintarvikevalvontaa afrikkalaisen sikaruton vuoksi Helsingin satamissa elo- ja syyskuun aikana.

Valvontaa kohdistetaan Virosta Suomeen saapuvaan liikenteeseen, jotta taudin leviäminen Suomeen voitaisiin estää.

Afrikkalainen sikarutto on sikoja tappava tauti. Tautitilanne on heikentynyt kesän aikana Baltian maissa, ja Virossa on todettu uusia tapauksia.

Tauti voi levitä muun muassa matkailijoiden kuljettamien lihatuotteiden mukana.

Useissa EU-maissa on afrikkalaisen sikaruton takia rajoitusalueita, joilta sianlihaa tai villisianlihaa ja niitä sisältäviä tuotteita saa tuoda Suomeen vain hyvin rajoitetusti. Baltian maat ovat myös rajoitusaluetta.

Tällä hetkellä Ruokavirasto suosittelee, että ulkomailta ei tuotaisi lihaa, makkaroita tai muita eläinperäisiä tuotteita.

