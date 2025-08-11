Ukrainasta leviää muualle Eurooppaan bakteereja, joihin antibiootit eivät pure

Sota-alueiden sairaaloista leviää muualle maailmaan antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita, selviää suomalaistutkimuksesta.
Helsingin yliopiston ja Husin tutkimuksen mukaan Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen Ukrainasta on siirretty tuhansia potilaita hoitoon Euroopan maihin.
Pakolaisista kahdeksan prosenttia oli ollut sairaalahoidossa sodassa saatujen vammojen vuoksi. Heistä 80 prosenttia kantoi antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja.
Kyseessä on tiedotteen mukaan sairaalaympäristön ongelma, eikä uhkaa bakteerien leviämisestä ole sairaaloiden ulkopuolella.