Totta vai tarua? Kymmenen myyttiä koiran ja kissan hampaiden hoidosta – "Hyvä varautua yli 1 000 euron laskuun"

Koirat ja kissat eivät ilmaise suun kipua selvästi valittamalla, joten omistajan on osattava tarkkailla lemmikkiään ja sen mahdollista oireilua.

VÄITE 1: Koiran hampaiden pesu on turhaa. Ei niitä ole tarvinnut ennenkään pestä, ja kunnossa ovat pysyneet.

Tietämys koirien hammassairauksista on lisääntynyt valtavasti 2000-luvun paremmalla puolen, ja eläinlääkärit ovat yhä osaavampia tunnistamaan ja hoitamaan hammassairauksia.

Toki parodontiitti on yleistynyt sen myötä, että pienten koirarotujen suosio on kasvanut ja koirat elävät nykyään pidempään. Sairaus on yleisempi pienemmillä ja iäkkäämmillä koirilla.