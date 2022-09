Tärkeää rutiinia ei sovi unohtaa – nämä pienet muutokset voivat paljastaa ongelmat koiran tai kissan suussa: "Lemmikit eivät kerro kivustaan"

Jos et jättäisi omiakaan hampaitasi harjaamatta, miksi jättäisit lemmikin hampaidenpuhdistuksen väliin? Eläinlääkäriasemien verkosto Evidensia muistuttaa tiedotteessaan, että hammaskivi ja ientulehdus ovat koirien ja kissojen yleisimpiä hammasongelmia.

Parodontiitti on monen koiran ongelma , joka voi johtaa jopa hampaiden irtoamiseen sekä muihin terveysongelmiin.

Hampaiden harjaaminen säännöllisesti on tehokkain tapa ennaltaehkäistä hammaskiven muodostumista lemmikillä – aivan kuten ihmisilläkin. Hammaskiven poisto ei ratkaise harjaamattomuuden ongelmaa.

Jos hampaita ei harjata, niitä voidaan joutua poistamaan kokonaan. Volkova suositteleekin, että omistajat totuttaisivat lemmikkinsä hampaiden harjaamiseen jo pentuna. Jos koiraa ei syystä tai toisesta ole totutettu toimenpiteeseen jo pienestä pitäen, eläintenkouluttaja ja koirakoulu Pawsiteamin omistaja Anna Sydänheimo on aiemmin antanut ohjeet aikuisen koiran opettamiseen.

Remmirähjäämisen ohella käsittelyongelmat ovat yksi yleisimpiä koiranomistajien huolenaiheita, kertoo ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja Marjaana Lohivirta. Moni ihmettelee, miksi koira esimerkiksi inhoaa tassujen koskettelua, vaikka kynsien leikkaaminen on aina sujunut hyvin. Ajattelutavassa piilee kuitenkin sudenkuoppa.

Lemmikin hengityksen ei kuulu haista "viemäriltä"

On hyvä muistaa, etteivät ihmisten hammastahnat sovi lemmikeille: ksylitoli on niille myrkyllistä. Lemmikeille kehitetyt hammastahnat tekevät hampaiden harjaamisesta mukavampaa, mutta Volkovan mukaan kaikista tärkeintä on mekaaninen hampaiden puhdistus, jota esimerkiksi puruluut tai muut hampaiden terveyttä edistävät tuotteet eivät korvaa. Olemme aiemmin kertoneet Eläinklinikan ja OneMindDogsin teettämästä kyselystä, johon vastanneista 760 koiranomistajasta jopa yli kolmasosa koki lemmikin hampaiden harjaamisen kuitenkin vaikeaksi. Totuttelu kannattaa: