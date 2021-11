Leijonien GM Jere Lehtinen valotti olympiajoukkueen julkistusaikataulua – "Kaikkien kantilta parempi"

Pekingin talviolympialaisten ympärillä on ollut hyvää pöhinää ja tovin, kun NHL-pelaajat saavat jälleen osallistua tuleviin olympiakarkeloihin. Tämä on lisännyt mielenkiintoa myös Leijonien tulevaa joukkuetta kohtaan.

– Ei ole tarkkaa päivämäärää vielä tullut. Toisaalta se on hyvä, että se menee vähän pidempään. Yleensä se on ollut joulukuun lopussa, kun NHL-pelaajat ovat olleet mukana olympialaisissa. Nyt tämä on kaikkien kantilta parempi. Pystymme näkemään pelaajia pidempään ja he pystyvät antamaan näyttöjä pidempään ennen kuin jengi valitaan, Lehtinen kertoo MTV:n Uutisaamussa.