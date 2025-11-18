Venäjän tiedustelupalvelu FSB kertoi aiemmin estäneensä korkea-arvoisen venäläisen salamurhan.
Ukraina on jäänyt kiinni salamurhasuunnitelmasta, jonka kohde olisi ollut Venäjän turvallisuusneuvoston pääsihteeri Sergei Shoigu.
Näin väittää Venäjän suurimpiin päivälehtiin kuuluva Moskovsky Komsomolets. Asiasta uutisoi myös muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto Tass.
Shoigu on Venäjän entinen puolustusministeri. Hän oli erittäin näkyvässä roolissa Kremlin aloittaessa suurhyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022.
Moskovsky Komsomoletsin mukaan Ukrainan turvallisuuspalvelun järjestämien henkilöiden oli tarkoitaus tappaa Shoigu hänen vieraillessa sukulaistensa haudalla Moskovan Trojekurosvkojen hautausmaalla.
Salamurhasuunnitelma ei mediatietojen perusteella ollut vielä pitkällä.
Aiemmin marraskuussa Venäjän tiedustelupalvelu FSB sanoi estäneensä terrorihyökkäyksen korkea-arvoista venäläisviranomaista vastaan.