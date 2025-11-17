Sunnuntaina 16. marraskuuta otetuissa satelliittikuvissa näkyy mittavia vahinkoja. Katso kuvat yltä.
Ukraina iski Venäjän Mustanmeren satamaan perjantaina. Satelliittikuvat ennen ja jälkeen iskujen näyttävät tuhot Novorossiyskin satama-alueella.
Iskut toteutettiin drooneilla ja ohjuksilla.
Satamassa jatkettiin öljyn lastaamista laivoihin sunnuntaina kahden päivän tauon jälkeen.
Novorossiysk on Venäjän Mustanmeren alueen suurin raakaöljyn vientikeskus, ja kyseessä oli sodan ajan tuhoisin raakaöljyn vienti-infrastruktuurin tehty isku, kertoo Reuters.
Lähde: Reuters / Vantor
