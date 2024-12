Venäjällä suututtiin kenraalin tappamisesta – syyttävä katse kääntyi Kremliin

Kremliltä vaaditaan kostoa.

Kenraaliluutnantti Igor Kirillovin tappanutta pommi-iskua väitetään Venäjällä laajalti provosoimattomaksi terroriteoksi, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Venäjän tutkintakomitean edustaja Svetlana Petrenko oli yksi heistä, jotka pitävät räjähdystä terrori-iskuna.

Myös Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova puhui terroristihyökkäyksestä, kirjoittaa Venäjän valtion uutistoimisto Tass.

Virallinen Venäjä ei siis halunnut nähdä Kirillovin surmaamista Ukrainan sotatoimena.

Zaharova muistutti, että Kirillov tapettiin aikaan, jolloin "ihmiset menevät töihin ja lapset kouluihin". Hänen mukaansa hyökkäys oli seurausta siitä, että länsi hyväksyy "Kiovan hallinnon sotarikokset".

2:06

Kenraalin tappanut räjähdys näkyy valvontakameran kuvissa.

Ukrainan merkittävin yksittäinen tukija Yhdysvallat on kiistänyt olleensa osallisena Kirillovin kuolemaan tai tiennyt pommi-iskusta etukäteen.

Venäjän puolustusministeriön muistokirjoituksessa Kirillovia kuvataan sotilaaksi, joka huomattavasti edisti Venäjän turvallisuutta, puolustusta ja taisteluvalmiutta, Tass kirjoittaa.

54-vuotias Kirillov oli Venäjän asevoimien säteily- ja kemiallisten sekä biologisten puolustusjoukkojen komentaja.

Kostoa vaaditaan

Suuri osa Venäjän merkittävistä sotakommentaattoreista vaati Kremliä kostamaan Ukrainan hyökkäyksen sotilas-poliittista johtoa vastaan.

Samalla venäläiskommentaattorit myös "epäsuorasti kritisoivat" Venäjää siitä, ettei se pidä sotaa Ukrainassa täysimittaisena sotana, arvioi ISW. Itse hyökkäyssotaa kommentaattorit käytännössä järjestään kannattavat.

Tämä on ollut varsin tyypillinen kritiikki Venäjällä, varsinkin silloin kun sota on sujunut nykyistä kehnommin. Tällä hetkellä Venäjällä on rintamalla aloite, eikä Kirillovin kuolema tätä tilannetta muuta.

Vaikka Venäjä satsaa lisää rahaa armeijaansa ja on käyttänyt suuria määriä ruplia korvatakseen raskaat tappionsa, ei se esimerkiksi ole julistanut liikekannallepanoa syksyn 2022 jälkeen.

Medvedev lepytteli

Ajatushautomo ISW katsoo Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedevin pyrkineen lepyttelemään sotakommentaattoreita sanoessaan, että Venäjä kyllä kostaa Kirillovin kuoleman.

Ex-presidentti Medvedev on helmikuun 2022 jälkeen uhkaillut länttä toistuvasti, eikä hänen lausumisiaan kannata asiantuntijoiden mukaan ottaa kovin vakavasti.

Venäjän ylin poliittinen johto Vladimir Putinia myöten on yleisesti ottaen ollut maltillisempi lausunnoissaan ja myös teoissaan.

Ukrainan turvallisuuspalvelulähteet ovat väittäneet useille länsi- ja ukrainalaismedioille tappaneensa Kirillovin pommilla. Tiistaiaamuna Moskovassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli kenraalin lisäksi myös hänen avustajansa.

Valvontakameran kuvaaman räjähdyksen aiheutti venäläisviranomaisten mukaan skuuttiin piilotettu kauko-ohjattava räjähde. Ukraina syytti Kirillovia päivää ennen tämän kuolemaan kemiallisten aseiden käytöstä Ukrainassa.

Venäjä on ottanut räjähdykseen liittyen kiinni Uzbekistanin kansalaisen, Venäjän tutkintakomitea sanoo. Epäilty on tunnustanut Ukrainan tiedustelupalvelun rekrytoineen hänet, tutkintakomitea väittää.

Venäjä on ottanut kaksi epäiltyä kiinni tapaukseen liittyen, kertoo venäläislehti Kommersant lähteidensä kertovan.