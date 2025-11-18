



Suomella on erityinen etu drooneja vastaan, sanoo strategian asiantuntija 0:58 Suomella on erityinen etu drooneja vastaan, kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Walter Pomell. Julkaistu 18.11.2025 06:01 Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Droonien rooli Ukrainan sodassa on suuri, ja niiden teknologia kehittyy nopeasti. Droonien uhka Euroopassa on noussut isoksi keskustelunaiheeksi. Pelätään, että niiden avulla vihamielinen toimija voisi häiritä esimerkiksi lentokenttiä pienellä vaivalla niin, että syyllistä on vaikea osoittaa. Droonien torjunta olisi vaikeaa myös täysimittaisen sotilaallisen hyökkäyksen alkaessa. Euroopassa onkin käyty vilkasta keskustelua siitä, miten Euroopan rajalle saataisiin rakennettua niin sanottu "droonimuuri", eli toimiva puolustusratkaisu droonien torjuntaan. Lue myös: Putin painaa päälle Itä-Ukrainassa – asiantuntija: Ukrainan rintama kestää Uutinen jatkuu videon alla. 1:09

On sodan osa-alueita, joihin droonit eivät pysty, ja eräät klassiset suojautumismetodit toimivat niitä vastaan suhteellisen hyvin. Pomell kertoo, mitä sotilaallisia toimia ei drooneilla voi korvata.





On sodan osa-alueita, joihin droonit eivät pysty, ja eräät klassiset suojautumismetodit toimivat niitä vastaan suhteellisen hyvin. Pomell kertoo, mitä sotilaallisia toimia ei drooneilla voi korvata.

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Walter Pomellilta kysyttiin Huomenta Suomen haastattelussa, mitä ylipäänsä olisi tehtävissä, jos suuri määrä drooneja tulisi Suomen rajan yli valmiina iskuun.

Hän myöntää, että drooneilta on monin osin vaikea suojautua ja ne muodostavat sotilaallisesti mielenkiintoisia kysymyksiä.

Pomell kuitenkin muistuttaa, että Suomen maasto-olot tuovat drooneilta parempaa suojaa kuin mitä Ukrainassa on tarjolla.

Drooneilla on lisäksi omat puutteensa, kuten esimerkiksi se, miten pitkäaikaista uhkaa potentiaalinen "droonilautta" voisi tuottaa.

11:32 Mikä on rintamatilanne Ukrainassa? Mikä on droonisodan rooli ja mistä Ukrainan selviytyminen on kiinni? Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Walter Pomell kävi Huomenta Suomen haastattelussa läpi sen, mitä sodasta ja sen opeista nyt tiedetään.