Droonien rooli Ukrainan sodassa on suuri, ja niiden teknologia kehittyy nopeasti.
Droonien uhka Euroopassa on noussut isoksi keskustelunaiheeksi. Pelätään, että niiden avulla vihamielinen toimija voisi häiritä esimerkiksi lentokenttiä pienellä vaivalla niin, että syyllistä on vaikea osoittaa.
Droonien torjunta olisi vaikeaa myös täysimittaisen sotilaallisen hyökkäyksen alkaessa. Euroopassa onkin käyty vilkasta keskustelua siitä, miten Euroopan rajalle saataisiin rakennettua niin sanottu "droonimuuri", eli toimiva puolustusratkaisu droonien torjuntaan.
