– Diplomatiassa ajoitus on tärkeää. Nyt on aika lisätä painetta Venäjälle pakotteiden ja Ukrainan sotilaallisen tuen muodossa, Stubb sanoi lehdistötilaisuudessa Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa Naton päämajalla.

Brysselissä vierailulla oleva presidentti Alexander Stubb sanoo, että nyt on aika lisätä painetta Venäjälle. Hän sanoi, ettei näe Ukrainan sodan loppuvan tänä vuonna vaan neuvottelupöytään voidaan päästä aikaisintaan helmi-maaliskuussa.

Alexander Stubb ja Mark Rutte

Stubbilta kysyttiin myös, miten hän näkee yhteydenpidon Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Hänen mukaansa eurooppalaisten johtajien ei tule sooloilla asiassa, vaan kaikki mahdollinen yhteydenpito on koordinoitava yhdessä.