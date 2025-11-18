Zelenskyi vierailee keskiviikkona Turkissa.

Ukraina haluaa elvyttää rauhanneuvottelut Venäjän kanssa ja käynnistää jälleen sotavankien vaihdot, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

– Valmistaudumme elvyttämään rauhanneuvottelut, ja olemme kehittäneet ratkaisuja, joita tulemme ehdottamaan kumppaneillemme. Työskentelemme myös sotavankien vaihdon palauttamiseksi, jotta saamme tuotua sotavankimme kotiin, Zelenskyi kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Edellisen kerran vankeja vaihdettiin viime kuun alussa.

Zelenskyi kertoo vierailevansa huomenna Turkissa, missä hän aikoo esitellä Ukrainan kumppaneille uusia ratkaisuja neuvottelujen saamiseksi käyntiin. Presidentti ei tarkentanut, keitä hän aikoo Turkissa tavata.

Sen sijaan Reutersin tietojen mukaan Yhdysvaltain erikoislähettiläs Steve Witkoffin on tarkoitus tavata Zelenskyi Turkissa.

Presidentin mukaan Ukrainan tärkein tavoite on tuoda lähemmäs se hetki, jolloin sota loppuu.

Venäjä ei ole kommentoinut

Istanbulissa on käyty kuluvan vuoden aikana kolme neuvottelukierrosta Venäjän ja Ukrainan välillä, mutta ne eivät ole tuoneet mukanaan juuri mitään muuta kuin sopimuksen vankienvaihdosta.