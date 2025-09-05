Venäjä teki Zelenskyille mahdottoman ehdotuksen: "Putin trollaa"

Venäjän ja Ukrainan johtajat eivät ole tapaamassa lähiaikoina, uskoo ulkopoliittisen instituutin Arkady Moshes.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kutsui Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Moskovaan keskustelemaan.

– Kutsuimme hänet keskustelemaan, emme antautumaan, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov väitti Tassin mukaan venäläistoimittajille, kun häneltä kysyttiin, miksi juuri Moskova valikoitui tapaamispaikaksi.

Zelenskyi kieltäytyi tulemasta Moskovaan, mikä tarkoittaa Venäjän mukaan Ukrainan haluttomuutta rauhaan. Zelenskyi puolestaan syytti Venäjää siitä, että se tekee kaikkensa tapaamisen ja rauhanneuvottelujen lykkäämiseksi.

Putinin sirkus jatkuu

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Arkady Moshesin mukaan on täysin selvää, ettei Zelenskyi voi matkustaa Moskovaan. Diplomatian kielellä se merkitsisi Ukrainan valmiutta tehdä myönnytyksiä ja Venäjän merkittävää poliittista voittoa.

– Putin trollaa ja vetää poliittista sirkusta, minkä vuoksi hän ehdottaa Ukrainalle mahdottomia asioita, Moshes sanoo.

Hän vertaa tilannetta Suomen ja Neuvostoliiton rauhan solmimiseen vuonna 1940 ja välirauhaan vuonna 1944. Suomi oli hävinnyt ja joutui taipumaan rauhansopimuksen solmimiseen Moskovan maaperällä, Neuvostoliiton ehdoilla.

– Jos Zelenskyi nyt tulisi Moskovaan, se olisi merkki valmiudesta antautua. Näin ei tule käymään, koska objektiivisesti katsoen Ukraina ei ole hävinnyt sotaa, Moshes havainnollistaa.

Ukraina ei ole käyttänyt loppuun keinojaan taistelun jatkamiseksi, ja länsimaat edelleen tukevat sitä, vaikkakaan eivät tarpeeksi, jotta Ukraina voisi päästä niskan päälle.

Moshesin mukaan sopimus on allekirjoitettava maassa, joka on joko neutraali tai joka voi olla neutraali tässä nimenomaisessa konfliktissa, ei missään nimessä Venäjän tai Ukrainan maaperällä.

Väsyneet venäläiset

Putinin vetämä poliittinen show siitä, että Venäjä tekee kaikkensa rauhanneuvottelujen eteen, mutta Ukraina hangoittelee vastaan, on osittain tarkoitettu myös Venäjän omille kansalaisille.

Moshesin mukaan sota maksaa venäläisille paljon ja sotaväsymystä on ollut viime aikoina ilmassa.

– Tietenkään venäläiset eivät lähde protestoimaan sotaa kaduille, kuten esimerkiksi amerikkalaiset tekivät Vietnamin sodan aikaan (1960–1970-luvuilla), mutta fakta on silti se, että inflaatio Venäjällä on kova ja monet ihmiset toivovat sodan loppuvan.

3:45 Katso myös: Pariisin turvatakuulupauksesta jäi vesitetty maku, sanoo MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö.

Osittain Putinin sirkus on siis tarkoitettu venäläisille ja osittain myös Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille.

Moshesin mukaan Putin tarjoaa Trumpille mahdollisuuden väittää, että Yhdysvallat ja Venäjä tekevät nyt kaikkensa rauhanneuvottelujen ja tapaamisen järjestämisen eteen, mutta Ukraina viivyttelee.

Putinin taktiikka on hyökkäyssodan aloittamisesta lähtien ollut Ukrainan ja Euroopan syyttäminen ongelmien luomisesta, ja samaa virttä hän jatkaa Moshesin mukaan edelleen.

– Putin pelaa aikaa, siksi hän harrastaa poliittista sirkusta. Zelenskyi puolestaan on vakavasti otettava poliitikko, eikä sen takia edes ehdota Putinille tapaamista Kiovassa. Hän ymmärtää, ettei se kuitenkaan tapahdu, Moshes sanoo.

Moshesin mukaan Zelenskyi näyttäytyy Putinin rinnalla kypsänä ja vakaana johtajana.

Rauhaa ei näköpiirissä

Trump on yrittänyt parin viikon ajan järjestää Putinin ja Zelenskyin välisen tapaamisen. Hän sanoi uskovansa, että se tapahtuu pian.

Moshes tyrmää tämän väitteen.

– Putin ja Zelenskyi eivät tapaa lähitulevaisuudessa.

Se, että Venäjän ja Ukrainan johtajat tapaavat ja maagisesti solmivat rauhansopimuksen, on Moshesin mukaan silkkaa harhakuvitelmaa. Yhden tapaamisen aikana ei voi päättää yhtäkkiä rauhan solmimisesta.

Rauhanprosessin edistämiseksi on käynnistettävä diplomaattinen työ suljettujen ovien takana, ilman turhaa julkisuutta.

– Ukrainan ja Venäjän delegaatioiden tulisi tavata säännöllisesti. Jos ei nyt kerran viikossa, niin vähintään kaksi kertaa kuukaudessa keskustellakseen ja miettiäkseen, miten he voivat edetä. Nyt mitään tällaista ei ole näköpiirissä, Moshes sanoo.