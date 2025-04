Venäjä ottaa kaiken irti Trumpin syytöksistä Zelenskyiä kohtaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä suorasanaisesti jälleen viime päivinä. Venäjä ottaa tilanteesta kaiken hyödyn irti.

Mediaan vuotaneiden tietojen mukaan Yhdysvallat olisi valmis tunnustamaan Krimin osaksi Venäjää.

Donald Trump on kritisoinut Volodymyr Zelenskyiä siitä, että Ukraina ei Zelenskyin mukaan aio tunnustaa Krimiä osaksi Venäjää. Trump sanoo, että tämä haittaa rauhanneuvotteluihin etenemistä.

Viime yönä Suomen aikaa Trump sanoi Valkoisessa talossa uskovansa, että Venäjä on suostunut sopimukseen sodan lopettamiseksi Ukrainassa.

– Luulen, että meillä on sopimus Venäjän kanssa. Meidän täytyy päästä sopimukseen Zelenskyin kanssa. Luulin, että Zelenskyin kanssa toimiminen voisi olla helpompaa. Tähän mennessä se on ollut hankalampaa, Trump lausui.

Venäjälle Trumpin kommentit ovat makeaa mahan täydeltä

Venäjä on ottanut ilolla vastaan Trumpin kommentit ja hyödyntänyt niitä esittääkseen Venäjän rauhantahtoisena osapuolena. Rauhan mahdollisuuksia ja erityisesti Zelenskyin sanomisia kommentoi torstaina viikoittaisessa tiedotustilaisuudessaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova.

Venäjän ulkoministeriön mukaan rauhan esteenä on nimenomaan Ukrainan haluttomuus tehdä myönnytyksiä. Zaharovan mukaan on selvää, että Zelenskyi ei pysty neuvottelemaan rauhaa Ukrainaan. Venäjä syyttää Zelenskyiä siitä, että tämä on valmis "torpedoimaan rauhanprosessin hinnalla millä hyvänsä". Todellisuudessa Trumpin rauhanehtoja Ukrainalle voidaan pitää vähintäänkin epäreiluina.

– Zelenskyi osoittaa jälleen kerran poliittista haluttomuutta saada aikaan rauha ja tehdä myönnytyksiä konfliktin ratkaisemiseksi, Zaharova sanoi toimittajille.

Zaharova syytti tiedotustilaisuudessa myös eurooppalaisia "haukkoja tai korppikotkia" halusta jatkaa sotaa uhreista välittämättä viitaten Ukrainan tukijamaihin.

Samaan aikaan Kiovassa kuitenkin toivutaan Venäjän viimeöisestä iskusta, jossa kuoli ainakin 12 henkilöä ja loukkaantui jopa 90.

Isku herätti tyytymättömyyttä myös Trumpissa, joka kirjoitti sosiaalisen median palvelussaan Truth Socialissa, ”Vladimir, LOPETA!"

Myös Shoigu kommentoi

Venäjän entinen puolustusministeri ja nykyinen turvallisuusneuvoston puheenjohtaja Sergei Shoigu toteaa uutistoimisto Tassin haastattelussa, että Yhdysvallat ymmärtää Venäjän kannan tulitaukoon.

Shoigu toisti Venäjän tutuksi käyneen mantran: Venäjä haluaa poistaa Ukrainan kriisin alkuperäiset syyt ja varmistaa Venäjän turvallisuuden sekä etujen toteutumisen.

– Olemme valmiita tulitaukoon, aselepoon ja rauhaan, mutta vain, jos etumme otetaan huomioon, Shoigu sanoi Tassin mukaan.

Shoigu totesi Zaharovan tapaan, että osa Euroopan maista pyrkii edelleen sotilaallisten toimien jatkamiseen Ukrainassa ja estämään Venäjän ja Yhdysvaltojen välistä vuoropuhelua.

Venäjän entinen puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi Yhdysvaltojen ymmärtävän Venäjän kannan tulitaukoon.

Venäjä toivoo EU-maiden siirtyvän Yhdysvaltojen linjalle

Trumpin puheiden myötä Ukraina ja erityisesti Zelenskyi esitetään venäläisyleisölle neuvotteluihin kykenemättömänä osapuolena, joka haluaa jatkaa sotaa hinnalla millä hyvänsä. Esimerkiksi Zelenskyin vaatimusta välittömästä ja ehdottomasta tulitauosta tai halukkuutta neuvotella rauhasta ei venäläismedian artikkeleista hevillä löydy.

Venäjän Pervyj Kanalin eli ykköskanavan aamun tv-uutisten otsikko aiheesta kuului vapaasti suomennettuna suunnilleen näin: "Näin Donald Trump lausui Zelenskyin neuvottelukyvyttömyydestä".

Komsomolskaja Pravda -lehti menee pidemmälle. Sen otsikon mukaan "Zelenskyi voi tehdä sen, missä Neuvostoliitto epäonnistui: Naton hajottamisessa".

Lehden mukaan kysymys Krimin tunnustamisesta Venäjälle voi nousta merkittävään rooliin sekä johtaa Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen vastakkainasetteluun. Yhdysvaltojen lisäksi Ukrainan tukijamaissa ei tiettävästi ole aikeita tunnustaa Krimin niemimaata Venäjälle kuuluvaksi.

Esimerkiksi Ranskan hallituksesta kommentoitiin eilen, että rauhansopimukseen tulisi sisältyä vaatimus Ukrainan alueellisesta koskemattomuudesta. Britannian pääministerin Keir Starmerin lausunnossa todettiin, ettei Britannia ole hylkäämässä Ukrainaa. Suomen presidentti Alexander Stubb on tyrmännyt Ukrainan pakottamisen pysyviin alueluovutuksiin.