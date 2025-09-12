Susijengin tappio Saksalle EM-kisojen välierissä oli haastavista lähtökohdista huolimatta suuri pettymys.

Suomen väkevä alku EM-välierässä kääntyi päälaelleen, kun Saksa käänsi reilussa kymmenessä minuutissa kahdeksan pisteen tappioaseman 19 pisteen johdoksi.

Suomi sai kirivaihteen käyntiin kolmannella neljänneksellä ja nousi parhaillaan kuuden pisteen päähän Saksasta. Takaa-ajo jäi kuitenkin liian lyhyeksi ja Saksa eteni EM-finaaliin pistein 98–86.

Vaikka pronssiotteluun pääseminen on itsessään jo historiallinen saavutus, ehdittiin Susijengin pelaajistossa unelmoida jo Euroopan mestaruudesta. Pettymys oli näin ollen suuri.

– Päällimmäiset sanat ovat sellaisia, mitä en tässä kameran edessä halua sanoa... Tämä on osa urheilua, totesi Susijengin tähtipelaaja Mikael Jantunen.

– Tosi kovatasoinen matsi, hauska matsi. Mutta tosi, tosi surkea lopetus, huokaisi Suomen ottelun parhaasta pistesaldosta (21) vastannut Olivier Nkamhoua.

Susijengin pelaajat ovat kuitenkin valmiita kääntämään pettymyksen iloksi EM-kisojen pronssipelissä. Kyseessä on uusi tilaisuus tehdä suomalaista koripallohistoriaa.

– Meillä on nyt 46 tuntia siihen että pelataan taas. Mahdollisuus lopettaa tämä turnaus oikealla tavalla. Tässä pitää jotenkin ammentaa voimaa oikealla tavalla ja saada motivaatiota sunnuntaille, Jantunen jatkoi.

– Jos ennen kisoja oltaisiin sanottu, että pelataan pronssiottelussa Riiassa, niin aika moni olisi ottanut sen vastaan. Pelataan aika isoista asioista vielä.

Suomen vastustaja EM-pronssiotteluun selviää myöhemmin tänään, kun käynnissä oleva välieräottelu Turkin ja Kreikan välillä päättyy.

