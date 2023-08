Lauri Markkanen ei selitellyt MM-shokkitappiota: "Tämän pitääkin sattua"

– Valtava pettymys. Japani oli parempi kuin me. Lähdettiin niiden peliin mukaan sen sijaan, että oltaisiin pelattu omaa peliä, Markkanen totesi pettyneenä.

– Tiedettiin, että he pelaavat hirveällä tempolla. Me hosuimme, ja he pääsivät sitä kautta juoksemaan kotiyleisö takanaan, Markkanen analysoi.