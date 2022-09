Susijengi sai kylmää kyytiä Serbialta, joukkueessa myönnettiin karut realiteetit – "Kouluttivat meitä totaalisesti"

Euroopan tähtiä ja NBA-pelaajia vilisevä joukkue antoi Susijengille kovan oppitunnin. Ruma tappio ei jättänyt selittelyille sijaa.

– Kyllä Serbia näytti meille tänään korkeinta tasoa koripallossa. Me olimme ehkä valmiita alussa, mutta emme olleet valmiita koko peliä kamppailemaan siinä. He tuhosivat meidän pelitavan aika nopeasti, emmekä me saaneet itseluottamusta takaisin koko pelin aikana, päävalmentaja Lassi Tuovi summaa.

Pelaajistokaan ei hakenut tekosyitä Serbia-tappiolle.

– Surullinen tappio. Serbia oli paljon parempi. Annettiin Serbian tehdä sata pinnaa, niin se on vähän vaikea voittaa pelejä. Annoimme kaverin tehdä, mitä halusi ja tehdä sitä, missä ovat parhaita. He kouluttivat meitä totaalisesti 40 minuuttia, Suomen avainpelaajiin lukeutuva Edon Maxhuni kommentoi.

Susijengin on nollattava maanantainen tappio nopeasti, sillä jo tiistaina luvassa on jatkohaaveiden kannalta elintärkeä ottelu kisaisäntä Tshekkiä vastaan. Päävalmentaja Tuovi myöntää, että Serbia-tappion jälkeen on katsottava myös peiliin, mutta tulos on unohdettava nopeasti.