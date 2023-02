Lauri Markkanen valittiin NBA:n tähdistöotteluun!

Markkanen on heittänyt koreja tällä kaudella NBA:ssa 24,9 pisteen keskiarvolla. Lisäksi Markkanen on kahminut keskimäärin 8,7 levypalloa ottelua kohti ja antanut 1,8 koriin johtanutta syöttöä.



Markkanen valittiin otteluun vaihtopelaajaksi. Valinnan tekivät NBA-joukkueiden valmentajat.



Markkanen oli vielä viime viikolla varovaisen toiveikas, kun STT kysyi mahdollisesta tähdistöotteluvalinnasta.



– On kiva, että se on kotikaupungissa. Toivottavasti pääsen osallistumaan, mutta ei se ole kauden ykköstavoite. Yritetään voittaa yksi peli kerrallaan, ja yritän tehdä parhaani auttaakseni joukkuetta. Valinta tapahtuu, jos tapahtuu. Onhan se ollut aina tavoite itselläni, Markkanen sanoi.



Markkasen ohella läntisen konferenssin joukkueen muita vaihtopelaajia ovat Paul George, Shai Gilgeous-Alexander, Jaren Jackson Jr., Damian Lillard, Ja Morant ja Domantas Sabonis.



Aiemmin läntisen konferenssin joukkueeseen oli jo valittu LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic ja Zion Willamson.