Tähdistövalinta mullistaisi Lauri Markkasen tilanteen palkkaneuvotteluissa – sisäpiiritoimittajalta huima ennuste ensi kesästä: "Joku kyllä maksaa sen"

Seuraavanlaisia lausuntoja harva uskoi lukevansa Lauri Markkasesta suomalaislaiturin viiden ensimmäisen NBA-vuoden perusteella.

– Mielestäni Lauri on näyttänyt, että hän on yksi NBA:n läntisen konferenssin parhaista pelaajista, Utah Jazzin päävalmentaja Will Hardy täräytti keskiviikkona.

Utah Jazzin pelaaman 35 runkosarjaottelun jälkeen Markkanen näyttääkin olevan äärimmäisen lähellä monella tapaa järisyttävää valintaa NBA:n tähdistöotteluun, joka pelataan helmikuussa. Sikäli kun suomalainen ei yllä vielä sentään Lännen joukkueen avausviisikkoon, hänen valintaansa seitsemän vaihtopelaajan joukkoon voi pitää vähintäänkin todennäköisenä.

Tilastollisesti Markkanen on ollut syyskaudella kirkkaasti 20 parhaan NBA-pelaajan joukossa, mutta tähdistövalinta sementoisi hänen merkityksensä kiistattomalla tavalla koko liigan laajuisesti ja myös fanien silmissä.

– Se on valtava juttu. Yksin NBA:han pääseminen on iso juttu, sillä vain 450 pelaajaa koko planeetalta mahtuu pelaamaan sinne. Sitten on All Star -ottelu, Utahin paikallismedian KSL Sportsin koripallotoimittaja Ben Anderson pohjustaa MTV Urheilulle.

– Henkilökohtaisella tasolla NBA:n tähdistöotteluun pääsemisen voittaa lähinnä vain Hall of Fame -valinta. Vain 24 pelaajaa valitaan joka vuosi siihen. Se on todella merkittävä ja tärkeä saavutus, Anderson luotaa.

"Periaatteessa takaa maksimisopimuksen"

Tähdistövalinnan merkitys ei ole ainoastaan symbolinen, vaan se ampaisee pelaajan seuraavissa sopimusneuvotteluissa NBA:n korkeimpaan palkkaluokkaan. Viime kauden NBA:n tähdistöottelun pelaajien keskimääräinen palkka oli 27 miljoona dollaria kaudessa. Keskiarvoa laski tuolloin viisi tulokassopimuksella (ja alle 10 miljoonaa dollaria vuodessa tienaavaa) pelaavaa pelaajaa.

– Jos pääsee tähdistöotteluun, se periaatteessa takaa pelaajalle maksimisopimuksen, mikä on arvoltaan yli sata miljoonaa dollaria. Jos pääset all stariksi, joku kyllä maksaa sen sinulle. Se on myös osoitus siitä, että pelaaja kuuluu entistäkin harvalukuisempaan eliittiin.

NBA:n palkkakattoa peilaava maksimisopimus on ensi kaudella arvoltaan pelaajan NBA-kokemuksesta riippuen 33–46 miljoonaa dollaria vuodessa.

NBA:n keskipalkka on 9,66 miljoonaa dollaria. Tämän hetken palkkakuningas Stephen Curry tienaa niin sanotulla supermaksimisopimuksellaan 48 miljoonaa dollaria kaudessa.

Markkanen ansaitsee nykyisellä sopimuksellaan keskimäärin 16,8 miljoonaa dollaria kauden 2024–2025 loppuun asti.

– Se on todella vähän tähtipelaajasta NBA:ssa. Jos hän pääsee helmikuussa tähdistöotteluun, hänestä tulee yksi koko liigan edullisimmista pelaajista suhteessa kykyihinsä. En yllättyisi, jos Jazz yrittäisi kiinnittää hänet pitkällä sopimuksella jo ensi kesänä, vaikka hänestä ei tule vapaata agenttia vielä kahteen seuraavaan kauteen. Seura varmasti yrittää heittää hänelle kasan rahaa vain saadakseen hänet kiinnitettyä. Se voi jopa säästää seuran rahoja pitkässä juoksussa, Anderson ennakoi.

Markkasesta on tulossa ensimmäistä kertaa NBA-urallaan vapaa agentti kesällä 2025, jolloin hän on koripalloilijan kannalta kukkeimmassa iässä eli 28-vuotias. Nykyisellä palkkakaton kehityksellä ja otteiden jatkuessa edes vastaavalla tasolla suomalaislaiturille on tulossa viimeistään tuolloin järisyttävä palkkanousu.

Kauden 2025–2026 maksimisopimuksen arvon on ennakoitu Markkasen kokemuksella varustetun pelaajan kohdalla noin 46 miljoonaan dollariin – vuodessa.

– Uskon, että Utah Jazz aikoo taistella kaikin keinoin, että Lauri Markkanen ei näe vapaan agentin markkinoita. Hän saa maksimisopimuksen kuitenkin jostain muualta, joten Jazz luultavasti ajattelee, että hänelle pitää antaa se Utahissa. Hän on nuori ja hän sopii seuran suunnitelmiin – ja hän on juuri niin lahjakas, Anderson lataa.