Kaupataanko Lauri Markkanen?

NBA-koripalloliigan suomalaistähden Lauri Markkasen seura Utah Jazz oli viime kaudella liigan huonoin seura voitettuaan vaivaiset 17 ottelua 82:sta.

Siitäkin huolimatta seura on tänä kesänä luopunut kolmesta avainpelaajasta eli Collin Sextonista, Jordan Clarksonista ja John Collinsista. Markkanen on vielä Jazzissa, mutta urheilusivusto Yardbarker arvelee, ettei välttämättä ole enää tulevan kauden mittaan.

Sivusto listasi kuusi pelaajaa, jotka sen mukaan ovat liigan todennäköisimmin kaupattavat tulevalla kaudella. Ykkösenä listalla on Markkanen.

– Seuran ainoa jäljellä oleva kallispalkkainen pelaaja on Markkanen, vuoden 2023 tähdistöpelin pelaaja, jolla on neljä vuotta ja 196 miljoonaa dollaria jäljellä sopimuksestaan. Viime kausi oli hänellä oli vaisu, vain 47 ottelua ja pudotus 19 pisteen keskiarvoon, mutta toki Jazz piti Markkasta poissa peleistä niin paljon, että saivat siitä sakot, sivusto kirjoittaa.

Sivusto kuvailee, miten 28-vuotiaan Markkasen heittovoima sopisi melkeinpä mihin tahansa NBA-joukkueeseen.

– Jazz on kasannut runsaasti varausoikeuksia tuleviin NBA-drafteihin, mutta moni niistä ei ole erityisen mahtava. Suomalaisen supertähtensä kauppaaminen voisi tuoda Jazzille valtavasti, varsinkin jos NBA-seurat näkevät hänen dominointiaan EM-kisoihin valmistavissa peleissä, Yardbarker pohtii viitaten myös Markkasen hurjiin suorituksiin maajoukkueen peleissä.