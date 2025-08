Hai hyökkäsi raskaana olevan naisen kimppuun – huippupelaajan kanssa seurusteleva urheilutoimittaja kiidätettiin sairaalaan

Hai hyökkäsi urheilutoimittaja Eleonora Boin kimppuun Puerto Ricossa.

Eleonora Boi on italialainen urheilutoimittaja, joka on naimisissa koripalloilija Danilo Gallinarin kanssa. Boi on raskaana ja pariskunta on saamassa kolmannen yhteisen lapsensa.

Mahdollinen raskaushehku jäi tuoreeltaan kuitenkin taka-alalle. Kun Boi kahlasi rannalla Puerto Ricon Carolinassa, hai puri häntä jalkaan.

– Se oli elämäni pahin päivä, 39-vuotias urheilutoimittaja kirjoitti perjantaina Instagramissa.

– En ollut koskaan ajatellut, että hai voisi hyökätä kimppuuni.

Rannalla oli ollut paljon väkeä. Avohaavan reiteensä saanut Boi kiitti miestään ripeästä toiminnasta episodin jälkeen, ja hänet kiidätettiin sairaalaan.

Leikkaus siellä onnistui, ja Boi on toipumassa hänet suuresti säikähdyttäneestä tapahtumasta.

– Onneksi minä ja vauvani olemme kunnossa.

Boin mies Gallinari, 36, varattiin koripallon mahtisarja NBA:han kuudentena pelaajana vuonna 2008. NBA:ssa 14 kaudella pelannut italialainen edustaa nykyään puertoricolaista Vaqueros de Bayamónia.