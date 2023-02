Lauri Markkasen poikkeuskäytös kiinnostaa NBA-faneja: "Laurilla on tämän takia mahdollisuus nousta todelliseksi supertähdeksi Jenkeissä"

– Hän on erilainen tähti, Susijengin ja HBA-Märskyn valmentaja Hanno Möttölä sanoo Lauri Markkasesta.

Ensimmäisenä suomalaisena NBA:ssa 20 vuotta sitten pelannut Möttölä nostaa esiin jyväskyläläisen poikkeuksellisuuden koripalloparketilla. 213-senttinen laituri on kohonnut NBA:ssa supertähden asemaan siitäkin huolimatta, että hän ei vaadi tai edes tarvitse palloa jatkuvasti omiin käsiinsä.

– Muut tähdistöotteluun valituista pelaajista pitävät parhaimmillaan varmasti kymmenkertaisesti sen ajan palloa käsissään kuin Lauri, joka siitä huolimatta saa samanlaiset tilastot kasaan, Möttölä huomauttaa.

Englanninkielinen termi Markkasen roolille on off the ball -pelaaja, eli pelaaja, jolla ei pääsääntöisesti ole palloa käsissään ainakaan hyökkäyksen alkuvaiheessa. Möttölä teroittaa, että Markkanen sen sijaan viimeistelee Utah Jazzin kuviot – usein murhaavan tarkasti.

– Laurin tehokkuus on todella huimaa luokkaa. Erilaisissa mittareissa hän on jopa NBA:n paras, ainakin top kolmessa, Möttölä sanoo ja viittaa NBA:ssa huomiota herättäneeseen points per possession -tilastoon.

Markkanen on killunut viimeiset kuukaudet edellä mainitussa tilastossa koko liigan terävimmässä kärjessä.

Myös parketin ulkopuolella Markkasen käytös on poikkeuksellista hänenkaltaiseltaan tähtipelaajalta. Jazzin ykköstykki ei tuo itseään juurikaan esiin edes silloin, kun hänelle sitä haastatteluhetkillä tarjotaan huippuotteluiden jälkeen.

– Luulen, että sekin on asia, joka kanssapelaajia ja faneja kiinnostaa Laurissa. Hän on ainoa supertähti, joka jokaisessa haastattelussa antaa ensimmäiseksi kiitosta valmentajille ja kanssapelaajille, ja antaa sen ihan rehellisesti, eikä vain amerikkalaiseen tapaan. Luulen, että Laurilla on tämän takia mahdollisuus nousta todelliseksi supertähdeksi Jenkeissä, Möttölä uskoo.

Tässä mielessä Markkanen on poikkeustapaus NBA:n henkilöpalvontaan tottuneiden ja usein omaa häntäänsä nostavien superegojen keskellä. Eikä Markkaseltakaan itsevarmuutta tai luottoa omiin kykyihin puutu, mutta yhteisö on hänen puheissaan aina yksilön edellä.

– Hän on tavallaan tuulahdus menneisyydestä, vaikka puhutaan hirveästi urheilijan brändäyksestä ja siitä, miten pitää olla esillä Instagramissa ja muuta. Lauri on tavallaan moderni versio herrasmiesurheilijasta, joka arvostaa yhteisöä enemmän kuin itseään, Möttölä huomauttaa.