Lauri Markkanen jännitti kotona tv:n ääressä – näin NBA:n tähdistövalinta julkistettiin: "Se oli hermoja raastavaa"

– Tiesimme tietenkin, että loistavia pelaajia on mukana jahtaamassa paikkaa, ja kun Paul Georgen nimi sanottiin, se oli hermostuttava hetki, koska tiesimme, että hän taistelee samoista paikoista (etukentän pelaajana) kuin minä.

– Olen innoissani. Tämä on henkilökohtaisella tasolla niitä tavoitteita, joiden eteen olen tehnyt töitä. Kävin läpi paljon tunteita, ja kävin läpi kaikkea, mitä matkan varrella olen kokenut. Kaikki tapahtuu syystä. Aloin ajatella, että minun on pitänyt kokea se kaikki aiempi, jotta olen päässyt tähän pisteeseen.

Suomalaisena pelaajana Markkanen on kulkenut poikkeuksellisen taipaleen tähän pisteeseen.

Utah Jazzin organisaatio juhli Markkasen valintaa täysin palkein. Suomalaistähti otettiin hallilla vastaan isoin All Star -kyltein, ja joukkuekaverit toivottivat suomalaiselle lämpimät onnittelunsa.

– He merkitsevät kaikkea. He ovat minun tukeni. Sain puhua kaikille ja kiittää jokaista työntekijää erikseen siitä, mitä he ovat tehneet tällä kaudella, Markkanen kiitteli.