Lauri Markkanen tyrkyllä megasopimukseen – seurapomolta kutkuttavaa puhetta: "Menemme all in"

Ilman pudotuspelejä toista kautta putkeen joukkuetta heikentäneiden pelaajasiirtojen myötä jäänyt Utah Jazz aikoo tehdä ensi kaudeksi merkittävän kasvojenkohotuksen. Tällä kertaa seura ei panosta pelkkiin nuoriin lupauksiin ja NBA:n varaustilaisuuteen, vaan valmiisiin vahvistuksiin.

– Meidän tavoitteemme olisi löytää pelaaja tai kaksi ja sitten olisimme valmiita kilpailemaan, seuran isoin koripallopomo Danny Ainge linjasi tiistaina lehdistölle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vapaiden pelaajamarkkinoiden lisäksi Jazzilla on liikuteltavana kasapäin varausvuoroja. Seuralla on jo tulevan kesän tilaisuuteen kolme tikettiä 32:n ensimmäisen varausvuoron joukossa, ja mahdollisuus päästä arvonnassa kiinni aivan kärkipään koripallokykyihin.

– Olemme valmiina ison saaliin metsästykseen, Ainge täräytti.

– Sitä ei ole tapahtunut viimeiseen kahteen vuoteen, mutta jos aloittaisimme kokonaan alusta, sitten olisimme kolmen, mahdollisesti neljän vuoden päässä yhtään mistään. Tuntuu, että olemme tuota lähempänä, ja että meillä mahdollisuus. Me menemme all in tänä kesänä.

Edessä tiukat sopimusneuvottelut

Kaiken peliin lyömisellä Ainge kenties viittasi ennen kaikkea NBA:n pelaajamarkkinoihin, mutta lausunto saattoi myös pitää sisällään Lauri Markkasen tulevaisuuden varmistamisen seurassa.

Toukokuussa 27 vuotta täyttävän Markkasen nykyinen sopimus pitää hänet Jazzissa vielä ensi kauden, mutta seuralla olisi mahdollisuus sitouttaa ykköstähtensä tuleviksi vuosiksi esimerkiksi antamalla palkankorotuksen jo ensi kaudeksi ja tarjoamalla hänelle samalla nelivuotista maksimisopimusta.

NBA:n sopimussäännöt ja sarjan palkkakattokehitys huomioiden Markkasen palkankorotus ensi kaudeksi olisi tässä projektiossa noin 17 miljoonaa dollaria vielä nykyisen 18 miljoonan päälle, ja sitä seuraava nelivuotinen sopimus olisi puolestaan arvoltaan lähes 200 miljoonaa dollaria.

Pienellä alennuksella Markkaselle voitaisiin sorvata myös lähelle maksimia yltävä sopimus samaan tapaan kuin Domantas Sabonisin kohdalla tehtiin Sacramento Kingsissä. Sabonisin saaman palkankorotuksen jälkeinen sopimus tuo liettualaistähdelle neljässä vuodessa 187 miljoonaa dollaria.

Jos Jazz ei toimi edellä kuvatulla tavalla, on suuri riski, että se menettää sopimustilanteeltaan vapaaksi agentiksi muuttuvan suomalaisen vuoden päästä muualle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Markkasen sopimusneuvotteluilla ei kuitenkaan ole vielä polttava kiire, sillä hänelle voi sorvata jatkopaperin aikaisintaan 6. elokuuta.

"Onhan se melko selvää"

Kun Aingelta kysyttiin Markkasen jatkosopimusneuvotteluista, kaiken kokenut NBA-pomo vastasi diplomaattisesti mutta samalla paljonpuhuvasti.

– En mieluummin puhuisi siitä, mutta onhan se melko selvää, että Lauri Markkanen on todella hyvä pelaaja. Me rakastamme häntä. Me haluaisimme pitää hänet, Ainge totesi.

Markkanen on useasti todennut viihtyvänsä perheensä kanssa hyvin Salt Lake Cityssä ja nauttivansa pelaamisesta hänelle suuren roolin antaneessa Utah Jazzissa.

Ylelle antamassaan haastattelussa Markkanen ei omien sanojensa mukaan ole vaivannut liikaa päätään jatkosopimusasioilla.

– En tiedä. En ole hirveästi katsonut numeroita, mikä on mahdollista. Minulla on onneksi hyvät ihmiset puolellani. Minulla on myös kova luotto organisaatioon. Varmasti on ihan hyvät keskustelut. Totta kai toivon, että asiat järjestyvät. Fokukseni on tällä hetkellä itseni kehittämisessä ja ensinnäkin täysin terveeksi pääsemisessä. Mitä sitten tapahtuu, se jää nähtäväksi, Markkanen vastasi.

Lukuisat muut NBA-seurat ovat mediatietojen mukaan seuranneet 213-senttisen Markkasen tilannetta Jazzissa silmät kiiluen, mutta yleinen uskomus liigassa on, että laituri pysyy nykyisessä seurassaan.

Markkasen päättynyt kausi Utahissa jäi pahasti tyngäksi, sillä hän pystyi loukkaantumisten vuoksi pelaamaan vain 55 ottelussa. Ylelle hän kertoi kärsivänsä yhä olkapäävaivasta, joka piti hänet sivussa runkosarjan lopussa. Ottelukohtaisella pistekeskiarvollaan 23,2 hän oli jälleen joukkueensa johtava pelaaja hyökkäyspäässä.