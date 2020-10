Laumasuoja koronaa vastaan hyvin kaukana Suomessa – ei saavuteta muuten kuin rokottamalla: "Vasta-aineita alle prosentilla"

Vasta-aineita alle prosentilla väestöstä

– Ne ovat olleet poikkeuksellisia tilanteita. Meillä vasta-ainetta omaavien osuus on pysynyt vielä hyvin matalana. Tällä hetkellä se on alle prosentin luokkaa.

Vasta-aineiden esiintyvyyttä suomalaisten keskuudessa on tutkittu keväästä lähtien. THL:n tutkimuspäällikön mukaan meillä käytettävä testi on hyvin tarkka ja sen antama tulos luotettava.

– Suomessa on lähtökohtaisesti haluttu käyttää kaikkein varminta testiä eli mikroneutralisaatiotestiä, joka mittaa toiminnallisia vasta-aineita nimenomaan kiertäviä viruksia vastaan. Silloin saatu tulos on hyvin luotettava.

Osallistumisaktiivisuus laskenut

Laumasuojaan tarvitaan rokote

– Suomalaisten rokotteiden tutkimus on alkuvaiheessa, mutta useita lupaavia kandidaatteja on selvityksessä. Tie siihen, että rokote on käytössä, on kovin pitkä. Mutta on sinänsä tärkeää, että Suomessa tehdään tämäntyyppistä tutkimusta, jotta pystytään vastaamaan ajan haasteisiin.