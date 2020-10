Päivittäistavarakauppa ei voi määrätä asiakkailleen maskipakkoa, mutta antaa vahvan suosituksen: "Vetoamme kuluttajiin"

Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä on suositellut yksityisille elinkeinonharjoittajille Uudellamaalla, että ne edellyttävät asiakkailta kasvomaskin käyttöä. Suositus koskee myös kauppoja ja kauppakeskuksia.

Runsaasti turvallisuustoimia

Päivittäistavarakaupan tuotteet ja palvelut ovat yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta välttämättömiä hyödykkeitä. Niiden saatavuus on mahdollistettava kaikille kuluttajille.

– Vetoamme kuluttajiin, että he kantaisivat vastuunsa ja käyttäisivät kasvomaskia kaupassa asioidessaan. On kuitenkin muistettava, että esimerkiksi terveyssyistä kaikki eivät voi maskia käyttää. Maskin käyttö on keino ehkäistä tartuntoja hyvän käsi- ja yskimishygienian sekä riittävien turvavälien lisäksi, Luoto sanoo.