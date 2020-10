Tällainen on korona Suomessa nyt: Virus leviää yhtä ärhäkkänä kuin keväällä – THL:n ylilääkäriltä selvät terveiset

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo MTV Uutisille, että koronavirus jyllää nyt kiihtymisvaiheessa ja yhtä voimakkaana kuin viime keväänä.

– Tällä hetkellä testikapasiteetti on niin paljon parempi, että näemme paljon lieviä infektioita, joita ehkä oli keväällä myös, mutta emme nähneet niitä, koska niitä ei testattu. Taudin vakavuus ei ole muuttunut mihinkään, Nohynek varoittaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Koronaa osataan hoitaa paremmin

Nohynek vahvistaa, että tehohoidossa on nyt vähemmän ihmisiä kuin keväällä, mutta ilmiö ei johdu taudinkuvan laantumisesta vaan siitä, että koronaviruksen aiheuttamaa tautia ymmärretään paremmin ja siltä osataan ja sitä osataan myös hoitaa paremmin.

– Tehohoitoon joutuvien määrät ovat vähäisemmät, mutta kun sairastutaan, ollaan kyllä kipeitä.

– Nyt osaamme eristää ja hoitaa potilaita ihan toisella tavalla. Meillä on ihan toisella tavalla myöskin testikapasiteettia, jäljitysmahdollisuus ja suojavarusteita ja siinä mielessä tilanne on parempi kuin keväällä.

Taudin muuttumisesta lievemmäksi ei viitteitä

Nohynekin mukaan taudin kestossa tai sen aiheuttamissa oireissa ei ole muutoksia keväästä, joskin tiedon lisääntyminen on laventanut myös terveydenhuoltohenkilökunnan ymmärrystä.

– Keväällä, kun tautia ei vielä oikein tunnettu, ei osattu "kytätä" oireita samalla tavalla kuin nyt. Pikkuhiljaa ymmärrys on lisääntynyt ja oireita osataan kirjata.

Ylilääkärillä on aiheesta myös omakohtaista kokemusta, sillä hän sairasti itsekin keväällä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kun itse oli sairas, minulla oli ripulia puolessa välissä tautia, mutta kollegat olivat epäuskoisia, että se kuuluisi taudinkuvaan. Nyt kun virusta on tutkittu ja on pystytty diagnosoimaan PCR-testillä useampia ihmisiä, on nähty, kuinka hyvin paljon taudinkuva vaihtelee.

Muutos aisteissa voi olla ensioire

Koronavirustaudin yleistyessä myös joidenkin aiemmin harvinaisena pidettyjen oireiden on huomattu olevankin yleisiä.

– Haju- ja makuaistin muutos on sellainen. Tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloissa tartuntatautiviraston ohje on, että jos on selvä haju- ja makuaistin muutos ilman muita oireita, pitäisi jo mennä koronatesteihin.

– Haju- ja makuaistin muutos voi olla niitä ensimmäisiä oireita ja merkkejä koronasta, Nohynek kertoo.

Miksi nuoria sairastuu nyt enemmän?

Keväällä vanhemmat ihmiset sairastuivat koronaan selvästi lapsia ja nuoria enemmän. Nyt vaaka on kääntynyt toiseen suuntaan ja nuorilla todetaan koronavirusta vanhempaa väestöä enemmän.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

THL:n ylilääkärin mukaan kyse ei ole kuitenkaan taudin muuttumisesta vaan syyt löytyvät aivan muualta.

– Todennäköisesti iso osa muutoksesta johtuu testauksesta. Nyt testataan paljon isompia määriä ja vähäisemmillä oireilla kuin keväällä.

– Osittain syynä on varmasti sekin, että nuoret liikkuvat enemmän ja ovat siksi alttiimpia saamaan infektion toisin kuin vanhat ihmiset, jotka ovat hyvin tarkkoja siitä, missä liikkuvat, kenen kanssa ja miten.

"Hyvin hanakasti leviävä virus"

Millaisena näet syksyn, kun useiden sairaanhoitopiirien alueella ollaan kiihtymisvaiheessa?

– Väestöpohjaisesti tehtyistä vasta-ainetesteistä tiedetään, kuinka vähän suomalaisilla on koronasairaushistoriaa.

– On ihan luonnollista, että infektioita tulee, jos turvatoimenpiteiden kanssa rentoudutaan. Se on harvinaisen selvä, sillä koronavirus on hyvin hanakasti hengitysteitse leviävä virus.

Selvä viesti: "Jaksaa, jaksaa"

THL:n ylilääkäri muistuttaakin suomalaisia siitä, ettei tautia ole voitettu eikä sen voimakkuutta pidä vähätellä.